«Не давала тетрадь на проверку». Появились подробности конфликта между ученицей гимназии и педагогом

Ссора между ученицей одной из петербургских гимназий и учительницы, которая якобы избила школьницу, вспыхнула из-за дерзости подростка. Об этом 1 марта сообщили в администрации Василеостровского района.



«По словам очевидцев, ученица дерзила педагогу и не давала тетрадь на проверку, возник конфликт. В медицинский кабинет обращений не было. В школе идет разбирательство инцидента, будут приняты адекватные меры реагирования», — рассказали там.

Ситуация контролируется отделом образования и руководством администрации Василеостровского района.