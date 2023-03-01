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    «Не давала тетрадь на проверку». Появились подробности конфликта между ученицей гимназии и педагогом

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    Ссора между ученицей одной из петербургских гимназий и учительницы, которая якобы избила школьницу, вспыхнула из-за дерзости подростка. Об этом 1 марта сообщили в администрации Василеостровского района.

    «По словам очевидцев, ученица дерзила педагогу и не давала тетрадь на проверку, возник конфликт. В медицинский кабинет обращений не было. В школе идет разбирательство инцидента, будут приняты адекватные меры реагирования», — рассказали там.

    Ситуация контролируется отделом образования и руководством администрации Василеостровского района.

    Напомним, 15-летняя школьница обратилась в медучреждение самостоятельно. Медики диагностировали у неё лёгкие ушибы и отпустили домой. Девочка-подросток рассказала, что учительница якобы избила её во время занятия. Заявлений по факту случившегося в полицию пока не поступало. Мама девочки намерена прежде пообщаться с директором гимназии.

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