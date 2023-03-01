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    Ученица петербургской гимназии пожаловалась, что учительница избила её во время урока

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    Ученице одной из петербургских гимназий после занятий потребовалось внимание врачей. Девочка-подросток рассказала, что учительница избила её во время урока. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 марта.

    Телефонограмма из медучреждения, куда 15-летняя школьница обратилась самостоятельно, поступила в полицию Василеостровского района накануне. У пострадавшей диагностировали лёгкие ушибы. После оказания помощи её отпустили домой.

    По факту случившегося заявлений в правоохранительные органы пока не поступало. Мать девочки намерена сначала пообщаться с директором учебного заведения.

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