Ученица петербургской гимназии пожаловалась, что учительница избила её во время урока

Ученице одной из петербургских гимназий после занятий потребовалось внимание врачей. Девочка-подросток рассказала, что учительница избила её во время урока. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 марта.



Телефонограмма из медучреждения, куда 15-летняя школьница обратилась самостоятельно, поступила в полицию Василеостровского района накануне. У пострадавшей диагностировали лёгкие ушибы. После оказания помощи её отпустили домой.



По факту случившегося заявлений в правоохранительные органы пока не поступало. Мать девочки намерена сначала пообщаться с директором учебного заведения.

