Песков рассказал, будет ли меняться язык публикаций Кремля из-за нового закона

Вопрос об изменении официального языка речей и публикаций Кремля будет решаться после изучения новых пособий. Подготовлены они будут в связи с новым законом о языке. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать», — заявил он (цитата по РИА Новости).