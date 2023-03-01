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    Песков рассказал, будет ли меняться язык публикаций Кремля из-за нового закона

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    Вопрос об изменении официального языка речей и публикаций Кремля будет решаться после изучения новых пособий. Подготовлены они будут в связи с новым законом о языке. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать», — заявил он (цитата по РИА Новости).

    Закон о защите русского языка от иностранных заимствований подписан президентом.

    Документ предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, аналогов которым нет в русском языке. Согласно тексту нового закона, в стране появятся нормативные словари, справочники и грамматики. Именно в них будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

    Соблюдать эти нормы должны будут не только должностные лица, но и граждане страны.

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