Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны на СВО

Расходы министерства обороны РФ в рамках специальной военной операции проверяет Федеральное казначейство. Как 1 марта заявил руководитель надзорного ведомства Роман Артюхин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным, ревизия идет по четырем ключевым направлениям.
Федеральное казначейство проводит аудит расходов на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средств связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники, приводит слова Артюхина ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск.