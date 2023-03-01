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    Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны на СВО

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    Расходы министерства обороны РФ в рамках специальной военной операции проверяет Федеральное казначейство. Как 1 марта заявил руководитель надзорного ведомства Роман Артюхин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным, ревизия идет по четырем ключевым направлениям.

    Федеральное казначейство проводит аудит расходов на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средств связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники, приводит слова Артюхина ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск.

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