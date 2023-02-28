Путин поручил усилить контроль за гособоронзаказом и обеспечением войск

Усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск поручил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 28 февраля, выступая на коллегии ФСБ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.



Глава государства также указал на необходимость незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы.



В конце прошлого года Путин назвал главной задачей российского ОПК обеспечение боевых частей всем необходимым качественным вооружением и снаряжением, причем в короткие сроки. Кроме того, он выражал надежду, что в 2023 году оборонно-промышленный комплекс в полном объеме выполнит задачи гособоронзаказа.

