    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    746мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.13eur76.64

    Боевые действия на Украине

    Путин рассчитывает, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме

    598
    обсудить

    Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что оборонно-промышленный комплекс выполнит задачи гособоронзаказа в следующем году.

    «Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал он 23 декабря на совещании с руководством предприятий ОПК в Туле.

    По словам Путина, ключевая задача предприятий ОПК — в короткие сроки обеспечить подразделения и передовые части всем необходимым снаряжением и вооружением «в требуемом объеме и надлежащего качества». Кроме того, необходимо улучшать характеристики оснащения и вооружения бойцов с учетом полученного боевого опыта.

    Также президент отметил важность обратной связи организаций ОПК с подразделениями, которые участвуют в боевых действиях на Украине, для контроля качества вооружений. Он рассказал о случаях, когда специалисты и инженеры многих предприятий сами выезжают на передовую, помогают чинить технику.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close