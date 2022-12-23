Путин рассчитывает, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что оборонно-промышленный комплекс выполнит задачи гособоронзаказа в следующем году.



«Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал он 23 декабря на совещании с руководством предприятий ОПК в Туле.



По словам Путина, ключевая задача предприятий ОПК — в короткие сроки обеспечить подразделения и передовые части всем необходимым снаряжением и вооружением «в требуемом объеме и надлежащего качества». Кроме того, необходимо улучшать характеристики оснащения и вооружения бойцов с учетом полученного боевого опыта.

