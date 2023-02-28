«Он бил фашистов». За «группу лиц» в петербургской «Галерее» арестован один 17-летний

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После столкновения с эфемерным движением ЧВК «Редан» суд вынес вполне осязаемое решение. За действия «группы лиц» в ТРЦ «Галерея» пока отвечает по-взрослому только один 17-летний первокурсник. Ни его раскаяние, ни отсутствие в прошлом проблем с законом не смягчили суд. Ближайшие два месяца он проведет под арестом.



Невысокие мужчина и женщина сидели напротив друг друга на лавочке в коридоре Смольнинского суда. Он упёр руки в бока, смотрел угрюмо и что-то выговаривал жене на киргизском. Незнакомые слова в его речи перемешивались с вполне понятным матом. Она упёрлась взглядом в телефон. На экране высветилось сообщение на русском: «Думаю и надеюсь, все нормально будет».



Их сына задержали после массовой драки «за шмот» в «Галерее». 17-летнему студенту пожарно-спасательного колледжа вменили тяжкую статью о хулиганстве. Наказание по ней предусматривает до 7 лет лишения свободы. Возмущённому отцу адвокат Дмитрий Морозов говорил, что выбор статьи УК, вероятно, объясняется совершением преступления в публичном месте, да ещё и «группой лиц». На что отец справедливо заметил, что сын же был не один, «остальные чистые»? Морозов запретил родителям обвиняемого общаться с журналистами, предупредив: «Будут провоцировать».



Юношу привезли в синих джинсах, белых кроссовках, черном пуховике и кепке. Ярких признаков какой-либо субкультуры в его облике видно не было. Вёл себя сдержанно.



Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»

«Скажешь судье, что скрываться не намерен, живешь и учишься в Петербурге, — наставлял его адвокат Морозов. — Сегодня пришли мама, папа и тетя. Я не знаю, что будет лучше в твоём случае: чтобы арестовали или домой отправили. Там такой нагоняй получишь».



В зале обвиняемый снял медицинскую маску. У него даже не юношеский взгляд — детский.

По версии следствия, студент был в «Галерее» среди «неустановленной группы лиц», которая «публично нарушая общественные нормы и правила поведения, нанесла многочисленные удары» мальчику школьного возраста в толстовке с пауком. История подтвердилась показаниями свидетелей, и потерпевший опознал своего обидчика. Толстовку, кстати, пострадавшему подарили на день рождения. По словам родителей, если фанатом «аниме» «Хантер Хантер» побитого школьника ещё можно назвать, то членом каких-либо субкультур — нет.



Вину студент признал. Защита просила для него домашний арест или запрет определённых действий. Несмотря на регистрацию в Петербурге, российское гражданство и учебу в колледже, суд увидел возможность для обвиняемого скрыться в Киргизии, где проживают его родственники. Это стало одной из причин ареста. В СИЗО на Арсенальной набережной юноша проведёт время до 25 апреля.

Судья вышел из зала. Оттуда раздался плач. Отец пытался успокоить мать обвиняемого

— Вы поняли, какое решение? — спросил адвокат у родителей. Они стояли растерянно и смотрели на него снизу вверх



— Нет.

— Арест! Почему? Судья только что зачитал.

Минут через 15 мама юноши успокоилась. У неё на щеке замерла слеза. Родители спросили у оставшегося в зале полицейского, куда увезли их сына.

— Арсенальная набережная.

— Набережная, да?

— Запоминайте, вам 20 раз сказали.

Родителей попросили выйти из зала, так как скоро должно начаться следующее заседание. Мать с журналистами отказалась общаться: «У меня просто нет сил». А отец представился Кимсаном и нарушил завет адвоката о молчании. По его словам, сын ни в каких сообществах не состоит. О конфликте в «Галерее» ему известно то немногое, что написано в СМИ — сыну противостояли «пауки».



«Он бил фашистов», — выдал Кимсан.

На ломаном русском он объяснил: в день происшествия ходил в театр, где был сын — не знал.

«Все люди гуляют, и его друзья гуляют. Они бездельники и вот такое устроили, — сказал Кимсан. — Неправильно получилось. Суд неправильно сделали. Там столько народу, и только наш сын арестовали. Это неправильно. Там которые дрались, его били, почему не арестовали тогда?»



17-летний студент стал единственным обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве. Его совершеннолетние напарники и оппоненты по событиям в «Галерее» наказаны административным арестом на 5 суток. Ещё один юноша оштрафован на 500 рублей. Всего в день стычки из-за «ЧВК Редан» из ТРЦ в полицию доставили более 200 человек.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

