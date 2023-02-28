Лихач на Porsche, побивший 7 машин на Ириновском, получил комбо из ареста, пары лишений и штрафа

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Мировой суд в Петербурге привлек к административной ответственности водителя «Кайена», который в конце января устроил массовую аварию, уходя от полиции в Красногвардейском районе города. В ДТП тогда досталось почти десятку машин, женщине, управлявшей одним из автомобилей, и остановке общественного транспорта.

Днем 22 января мужчина ехал на автомобиле Porsche Cayenne по Ириновскому проспекту. На машине не было номеров, и заметившие это инспекторы ДПС попытались ее остановить. В ответ на требования водитель газанул сильнее и попытался скрыться через «карман» и дворы. Там он разбил семь машин, после чего выехал обратно на проспект, где задел Mercedes Е-200 и ударил Mercedes GLK, отправив его в остановку. В последнем пострадала женщина-водитель. Остановили «Порше» у дома 41/1.

В машине фигуранта обнаружили 0,15 г наркотического средства. Подсудимый вину признал, пояснив, что хранил вещество не для продажи. По его словам, в последнее время у него возникли проблемы со спиной. Перед тем, как сесть за руль, ничего не употреблял и во время происшествия был во вменяемом состоянии. За наркотики его по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ приговорили к 10 суткам ареста, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

За отсутствие у Porsche номеров мужчину судили по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. На заседание он не явился, уважительной причины для неявки не предоставил. Наказанием за нарушение стали 2 месяца лишения водительских прав. Кроме того, автомобиль оказался не зарегистрирован в установленном порядке, за что автомобилиста ранее уже привлекали к ответственности. Регистрация «Порше» была прекращена 16 декабря прошлого года. На это объяснений у фигуранта не нашлось, а суд добавил в копилку наказаний еще 2 месяца лишения прав.