«Гелендваген» снёс остановку на Ириновском из-за Porsche-«призрака», который задел 7 машин. Полиция показывает погоню по дворам

ДТП с двумя «Мерседесами», оставившее Ириновский проспект без павильона остановки, было частью более крупной аварии, которую устроил водитель Porsche Cayenne. Как выяснилось, мужчина находился в наркотическом опьянении, а его автомобиль — архивный. Об этом сообщает 23 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и демонстрирует видео погони, сделанное из салона служебного автомобиля. Нарушитель пытался оторваться от полиции во дворах.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

ДТП на Ириновском проспекте, 47, произошло вчера в 11:50, «Фонтанка» писала о нём. А вот что было до этого. Около 11:40 на том же Ириновском сотрудники ДПС заметили Porsche Cayenne без номеров. Водителю дали сигнал остановиться, он только нажал на газ и нырнул в «карман». А затем на большой скорости ударил сразу семь автомобилей, выехав обратно на проезжую часть Ириновского, и попытался проскочить между двумя «Мерседесами». Mercedes Е-200 находился в левом ряду, его задело по касательной, а вот «Гелендваген» отбросило на остановку общественного транспорта. Пешеходам повезло: никто не пострадал. Травмы получила только 46-летняя водитель GLK, её в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.



«Порше» удалось остановить чуть дальше, у дома 41, корпус 1, по Ириновскому — полицейские заблокировали его. Из салона вылез 22-летний водитель, житель Петербурга, с явными признаками наркотического опьянения. Впрочем, от медосвидетельствования он отказался, за что получил протокол по статье 12.26, часть 2, КоАП РФ. Рядом с ним на сиденье был пакетик с белым порошком. Экспертиза доказала, что это синтетический наркотик, 0,15 грамма.



Это происшествие обсуждают и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»: «На Ириновском, напротив 26 отделения полиции, задержали молодого водителя с признаками САО. До этого он проехал по дворам Ириновского пр., 17, к. 2 и к. 3, где задел 2 машины, и на перекрёстке Передовиков задел маленькую машинку».



«Этот «Порш» чуть не снёс нос нашей машине, вылетел справа, когда мы ехали по крайней правой полосе. А потом начал крошить машины, цепляя борта, и окончательно впоролся во что-то. Мы проезжали, когда он уже стоял разбитый, а водилу с окоровавленной башкой скручивали гайцы. Экстремальная гонка», — рассказывает подписчик группы Сергей.



«Услышал очень громкий и частый стук сзади, в зеркало посмотрел, а там несётся этот отмороженный, еле увернулся, двум «Мерседесам» спереди повезло меньше, за бывшей уже остановкой сразу остановился, с ребятами отключили у GLK клемму плюсовую, мало ли что, и дождались скорую с пожарными... До сих пор в шоке», — делится Алексей.

