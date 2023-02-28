Петербургского студента отправили в СИЗО после драки «ЧВК Редан» в «Галерее». Он признал вину

Смольнинский райсуд Петербурга ограничил свободу фигуранта уголовного дела, возбужденного после массовых задержаний подростков в ТРЦ «Галерея». Школьника «в неправильной толстовке» били скопом, сидеть под арестом пока предстоит одному.

28 февраля 17-летнего первокурсника пожарно-спасательного колледжа доставили в суд в статусе обвиняемого. С ним начала заседания ждали родные и адвокат, сообщает корреспондент «Фонтанки». Защитник успел объяснить семье, почему следствие видит в юноше хулигана. Вопрос отца, почему сын один отвечает за коллективное нападение, остался без ответа.

В СК накануне сообщали, что соучастников, которые вместе со студентом 26 февраля «нанесли множественные удары руками и ногами» 15-летнему школьнику, устанавливают. Со слов родных пострадавшего мальчика, ему досталось за толстовку с пауком. Такие носят адепты сообщества «ЧВК Редан».



Единственного пока обвиняемого в хулиганстве группой лиц Следственный комитет попросил заключить под стражу. Он признал вину.



В объединённой пресс-службе судов Петербурга сообщили, что ходатайство об аресте удовлетворено. Юного фигуранта определили в следственный изолятор до 25 апреля.