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    Петербургского студента отправили в СИЗО после драки «ЧВК Редан» в «Галерее». Он признал вину

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    Смольнинский райсуд Петербурга ограничил свободу фигуранта уголовного дела, возбужденного после массовых задержаний подростков в ТРЦ «Галерея». Школьника «в неправильной толстовке» били скопом, сидеть под арестом пока предстоит одному.

    Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
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    28 февраля 17-летнего первокурсника пожарно-спасательного колледжа доставили в суд в статусе обвиняемого. С ним начала заседания ждали родные и адвокат, сообщает корреспондент «Фонтанки». Защитник успел объяснить семье, почему следствие видит в юноше хулигана. Вопрос отца, почему сын один отвечает за коллективное нападение, остался без ответа.

    Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»

    В СК накануне сообщали, что соучастников, которые вместе со студентом 26 февраля «нанесли множественные удары руками и ногами» 15-летнему школьнику, устанавливают. Со слов родных пострадавшего мальчика, ему досталось за толстовку с пауком. Такие носят адепты сообщества «ЧВК Редан».

    Единственного пока обвиняемого в хулиганстве группой лиц Следственный комитет попросил заключить под стражу. Он признал вину.

    В объединённой пресс-службе судов Петербурга сообщили, что ходатайство об аресте удовлетворено. Юного фигуранта определили в следственный изолятор до 25 апреля.

    Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»

    В конце февраля по городам России, в том числе в Петербурге и Москве, прокатилась волна задержаний несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» за драки. В Северной столице настоящая спецоперация прошла в крупнейшем ТРЦ — «Галерее». Средний возраст «реданов» — 13–17 лет, они носят черную одежду с белым пауком. «Фонтанка» разбиралась, кто есть кто в конфликте «оффников» и «реданов». В Кремле уже заинтересовались.

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