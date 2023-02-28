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    В Кремле обратили внимание на «ЧВК Редан»

    4 комментария

    В Кремле обратили внимание на ситуацию с молодежной субкультурой «ЧВК Редан». Об этом 28 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что важно пресекать противоправные действия и назвал течение «псевдосубкультурой за знаком минус, которая не несет молодежи ничего хорошего».

    В конце февраля по городам России, в том числе в Петербурге и Москве, прокатилась волна задержаний несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» за драки. В Северной столице настоящая спецоперация прошла в крупнейшем ТКЦ — «Галерее». Средний возраст «реданов» — 13–17 лет, они носят черную одежду с белым пауком. «Фонтанка» разбиралась, кто это такие.

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    СубкультураСубкультура подростковАнимешникиЧВК РёданРедан
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