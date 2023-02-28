В Кремле обратили внимание на «ЧВК Редан»

В Кремле обратили внимание на ситуацию с молодежной субкультурой «ЧВК Редан». Об этом 28 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он отметил, что важно пресекать противоправные действия и назвал течение «псевдосубкультурой за знаком минус, которая не несет молодежи ничего хорошего».



В конце февраля по городам России, в том числе в Петербурге и Москве, прокатилась волна задержаний несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» за драки. В Северной столице настоящая спецоперация прошла в крупнейшем ТКЦ — «Галерее». Средний возраст «реданов» — 13–17 лет, они носят черную одежду с белым пауком. «Фонтанка» разбиралась, кто это такие.

