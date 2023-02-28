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    ТЕМА ДНЯ

    Пулково открылось - что это было?

    «У президента полная информация на этот счет». В Кремле не стали комментировать закрытие неба над Петербургом

    14 комментариев

    Кремлю было бы «неправильно» комментировать ситуацию с закрытием неба над Петербургом — об этом должны говорить авиационные или военные власти. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства. У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить, этим должны заниматься те, кто за это отвечает», — отметил он.

    Как сообщала «Фонтанка», Пулково уже принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.

    В районе 11 часов утра воздушное пространство над Петербургом было закрыто, самолеты не вылетали и не прибывали в Пулково. Был объявлен план «Ковёр» из-за неопознанного летающего объекта, обнаруженного в 160–200 км от города, в воздух подняли истребители.

    Подробнее о ситуации читайте в нашей онлайн-трансляции.

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