«У президента полная информация на этот счет». В Кремле не стали комментировать закрытие неба над Петербургом

Кремлю было бы «неправильно» комментировать ситуацию с закрытием неба над Петербургом — об этом должны говорить авиационные или военные власти. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства. У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить, этим должны заниматься те, кто за это отвечает», — отметил он.
Как сообщала «Фонтанка», Пулково уже принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.
В районе 11 часов утра воздушное пространство над Петербургом было закрыто, самолеты не вылетали и не прибывали в Пулково. Был объявлен план «Ковёр» из-за неопознанного летающего объекта, обнаруженного в 160–200 км от города, в воздух подняли истребители.
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