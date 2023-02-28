«У президента полная информация на этот счет». В Кремле не стали комментировать закрытие неба над Петербургом

Кремлю было бы «неправильно» комментировать ситуацию с закрытием неба над Петербургом — об этом должны говорить авиационные или военные власти. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«В ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства. У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить, этим должны заниматься те, кто за это отвечает», — отметил он.

Как сообщала «Фонтанка», Пулково уже принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.