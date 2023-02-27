На Алтае мужчина убил ножом жену в день развода

На Алтае мужчину обвиняют в убийстве своей жены, которая подала на развод. Женщина пыталась скрыться от мужа на автомобиле, но тот догнал ее и убил. Об этом сообщает Следственный комитет региона 27 февраля.
По данным СК, 24 октября прошлого года 40-летний обвиняемый увидел свою супругу с другим мужчиной и поехал за ними на машине.
Увидев, что женщина совершила вынужденную остановку и съехала с автодороги, мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы и, используя складной нож, нанес потерпевшей не менее 16 ударов в область грудной клетки и шеи.
От полученных телесных повреждений, обильной кровопотери и травматического шока тяжелой степени 37-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
После этого мужчина сам позвонил в полицию и признался в преступлении.
Также сообщается, что в день совершения преступления состоялось решение суда о расторжении брака между обвиняемым и потерпевшей. Заявление на развод подавала погибшая женщина.
У пары было четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет. Они были переданы на попечение их близким родственникам.