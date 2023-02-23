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    В «Третьем месте» открывают каток и Книжный клуб

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    Общественное пространство «Третье место» открывает зимний каток во дворе. В формате временного проекта он проработает с 23 по 26 февраля (для детей от 3 лет и взрослых). Со своими коньками можно будет покататься бесплатно с 12:00 до 21:00 Для приходящих без коньков будет организован платный прокат. Площадка, правда, совсем маленькая.

    Зато более долгоиграющим обещает стать другой проект площадки — книжный клуб, первая встреча которого пройдет 1 марта. Вести ее будет Александра Цибуля, поэтесса, автор книг «Путешествие на край крови» и «Колесо обозрения», литературный и художественный критик, сотрудник Эрмитажа. Обсуждать будут книгу «Пытаясь проснуться» — сборник рассказов, написанных Павлом Пепперштейном в соавторстве со специально обученной нейросетью RuGPT-3 — НейроПепперштейном. Так что к мероприятию нужно подготовиться, освоив сей труд. Для того, чтобы попасть на встречу, нужно стать членом клуба, пройдя регистрацию на сайте. Встречи предполагается проводить раз в месяц, но члены клуба также будут общаться в остальное время в закрытом чате.

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