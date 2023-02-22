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    Посидел и хватит. Из московского СИЗО домой возвращается Сергей Харлашкин

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    Столичный суд, последовательно игнорировавший доводы защиты о том, что Харлашкину не место за решеткой, внезапно смилостивился. Экс-чиновника Смольного и действующего вице-губернатора Ленобласти отправили под домашний арест.

    Об изменении меры 22 февраля пишет 47news. Под домашний арест его отправил Мосгорсуд, после очередной жалобы на продление стражи — последний раз это произошло в конце декабря и сразу до середины апреля.

    Харлашкин пробыл в СИЗО с августа, то есть примерно полгода.

    Дело в отношении Сергея Харлашкина было возбуждено после жалобы Россельхозбанка. Ему вменили тот факт, что еще в должности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного он согласовывал нецелевые перечисления бюджетных средств со счета в РСХБ, которые должны были идти на строительство коричневой линии метро, а на сигналы об этом самого банка не реагировал. После того, как контракт на строительство был расторгнут, Смольный распечатал гарантию на 1,4 млрд рублей, которую давал банк.

    Самого Харлашкина к тому моменту не было ни в правительстве города, ни в «Метрострое», который он возглавлял в переходный период. После этого банк и сформулировал свою жалобу.

    Харлашкин был арестован и отправлен в СИЗО, причем вопрос решался в Москве — дело чиновника расследует Главное следственное управление при СК России, то есть на федеральном уровне.

    Между тем Петербург и РСХБ утрясали вопрос в арбитражной плоскости: в итоге новый городской подрядчик «Метрострой Северной столицы» выкупил у банка право требования, которое он адресовал старому «Метрострою» в рамках банкротного дела. После этого Россельхозбанк передумал судиться с чиновниками, теперь участь несколько облегчили и Харлашкину, который оказался вовлечен в это выяснение отношений.

    Правительство Ленобласти заявляло, что увольнять вице-губернатора не намерено, потому что у них к нему нет никаких претензий.

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