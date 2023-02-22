Посидел и хватит. Из московского СИЗО домой возвращается Сергей Харлашкин

Столичный суд, последовательно игнорировавший доводы защиты о том, что Харлашкину не место за решеткой, внезапно смилостивился. Экс-чиновника Смольного и действующего вице-губернатора Ленобласти отправили под домашний арест.



Об изменении меры 22 февраля пишет 47news. Под домашний арест его отправил Мосгорсуд, после очередной жалобы на продление стражи — последний раз это произошло в конце декабря и сразу до середины апреля.



Харлашкин пробыл в СИЗО с августа, то есть примерно полгода.



Дело в отношении Сергея Харлашкина было возбуждено после жалобы Россельхозбанка. Ему вменили тот факт, что еще в должности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного он согласовывал нецелевые перечисления бюджетных средств со счета в РСХБ, которые должны были идти на строительство коричневой линии метро, а на сигналы об этом самого банка не реагировал. После того, как контракт на строительство был расторгнут, Смольный распечатал гарантию на 1,4 млрд рублей, которую давал банк.

