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    Биржевой мост будут разводить по ночам для настройки привода

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    2 комментария

    В центре Петербурга начинаются технические разводки Биржевого моста. В рамках очередного этапа капитального ремонта переправы подрядчик приступает к настройке и калибровке нового гидравлического привода моста.

    Переправу будут разводить с 1:00 до 5:45 в ночь на 24, 25 и 26 февраля, сообщает 22 февраля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». После этого Биржевой мост разведут уже в марте — в рамках общего графика техразводок переправ на Неве и Большой Неве перед началом навигации.

    Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Движение по нему было полностью закрыто, и запустили его вновь 30 ноября 2022 года. Однако работы на переправе еще не завершены, а контракт на ремонт действует до мая 2023 года. Полностью закончить ремонт планируют ко Дню города.

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    ПетербургРазводка мостаБиржевой мост
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    Комментарии 2

    Гость22 Фев 2023 в 13:29
    М.б. "к Дню города"?
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