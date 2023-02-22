Биржевой мост будут разводить по ночам для настройки привода

В центре Петербурга начинаются технические разводки Биржевого моста. В рамках очередного этапа капитального ремонта переправы подрядчик приступает к настройке и калибровке нового гидравлического привода моста.



Переправу будут разводить с 1:00 до 5:45 в ночь на 24, 25 и 26 февраля, сообщает 22 февраля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». После этого Биржевой мост разведут уже в марте — в рамках общего графика техразводок переправ на Неве и Большой Неве перед началом навигации.

Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Движение по нему было полностью закрыто, и запустили его вновь 30 ноября 2022 года. Однако работы на переправе еще не завершены, а контракт на ремонт действует до мая 2023 года. Полностью закончить ремонт планируют ко Дню города.