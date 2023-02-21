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    Путин выступил с посланием

    Суд прекратил производство по иску прокуратуры к главе МО «Пулковский меридиан», где на детской площадке пострадала девочка

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    Московский райсуд Петербурга прекратил производство по исковому заявлению прокурора к администрации МО «Пулковский меридиан» и её главе Дмитрию Чистякову о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней. Речь идёт о случае на детской площадке в Московском районе, где в прошлом году получила травму школьница. Об этом 21 февраля сообщает объединённая пресс-служба города.

    В мае 2022 года 12-летняя девочка выполняла трюк на гимнастических кольцах у дома 13 на Пулковском шоссе. Внезапно одно из них оборвалось, и ребёнок упал. Почти месяц пострадавшая находилась на лечении: ей рекомендовали ограничить физические нагрузки на год, а также носить корсет, ходить на массажи и наблюдаться у врачей. Сидеть она смогла только спустя полгода после случившегося.

    Оборудование, ненадёжность которого и стала причиной несчастного случая, расположено на площадке, которая находится на балансе МО.

    «Истец просил взыскать с ответчика 500 000 рублей. Стороны заключили мировое соглашение. Чистяков в добровольном порядке выплатит 500 000 рублей», — говорится в записи.

    Напомним, 30 января стало известно, что суд отказал следствию в ходатайстве о домашнем аресте для главы МО. Тогда же сообщалось, что его обвиняют в халатности и служебном подлоге. Первая часть относилась к бездействию: Чистяков не назначил ответственного за размещение и содержание детских спортивных площадок. Вторая часть была связана с его действиями уже после запроса следователя об истребовании копии такого распоряжения, которым бы и назначался ответственный. Глава местной администрации якобы составил заведомо подложный документ и его копию предоставил для приобщения к материалам уголовного дела.

    Сразу после случившегося Чистяков называл площадку новой и утверждал, что плановый обход, который будто бы проводится 2–3 раза в месяц, не выявил аварийности. Позже Прокуратура Московского района потребовала выплаты компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

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    Детская площадкаМуниципалитет
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