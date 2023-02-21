Суд прекратил производство по иску прокуратуры к главе МО «Пулковский меридиан», где на детской площадке пострадала девочка

Московский райсуд Петербурга прекратил производство по исковому заявлению прокурора к администрации МО «Пулковский меридиан» и её главе Дмитрию Чистякову о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней. Речь идёт о случае на детской площадке в Московском районе, где в прошлом году получила травму школьница. Об этом 21 февраля сообщает объединённая пресс-служба города.



В мае 2022 года 12-летняя девочка выполняла трюк на гимнастических кольцах у дома 13 на Пулковском шоссе. Внезапно одно из них оборвалось, и ребёнок упал. Почти месяц пострадавшая находилась на лечении: ей рекомендовали ограничить физические нагрузки на год, а также носить корсет, ходить на массажи и наблюдаться у врачей. Сидеть она смогла только спустя полгода после случившегося.