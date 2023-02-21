Какие меры социальной поддержки для граждан анонсировал Владимир Путин

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Владимир Путин 21 февраля провел ежегодное послание к Федеральному собранию. По традиции президент также объявил и о ряде новых мер социальной поддержки населения: для сотрудников ОПК, участников боевых действий, жителей новых регионов. «Фонтанка» собрала инициативы воедино.



Для участников боевых действий на Украине

Создание специального фонда, в задачи которого будет входить координация адресной помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов. Речь идет о социальной, медицинской и психологической поддержке, решении вопросов санаторно-курортного лечения и реабилитации, помощь в образовании и получении новой профессии.



Персональный социальный работник (координатор) будет закреплен за каждым ветераном и семьей погибшего бойца.

Участники боевых действий, в том числе и добровольцы, получат право не реже чем раз в полгода уходить в регулярный отпуск длительностью не менее 2 недель. В этот срок не засчитывается время на дорогу, которое требуется бойцу, чтобы добраться до дома.





Для жителей новых регионов России В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жителям, в чьих семьях начиная с 2007 года родились дети, будут предоставлять материнский капитал.

Для сотрудников ОПК

Работники оборонно-промышленного комплекса могут на льготных условиях арендовать жилье https://www.fontanka.ru/2023/02/21/72078401/. Значительную долю стоимости аренды будет платить государство. Строительство такого жилья начнется в первую очередь в городах, где есть крупные центры производства в сфере ОПК.



Для всех граждан

Социальный налоговый вычет с платы за образование детей в России будет увеличен с 50 до 110 тысяч рублей. Кроме того, налоговый вычет за лечение, покупку лекарств и образование граждан вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Программа бесплатной газификации для граждан станет бессрочной. Кроме того, программу расширят на объекты социнфраструктуры: школы, детсады, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.

Для добровольных пенсионных накоплений будет установлена сумма страхового покрытия в 2,8 млн рублей, что в два раза больше суммы для банковских вкладов. То есть возврат этой суммы будет гарантирован государством.

