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    Путин выступил с посланием

    Какие меры социальной поддержки для граждан анонсировал Владимир Путин

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    Фото: kremlin.ru
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    Владимир Путин 21 февраля провел ежегодное послание к Федеральному собранию. По традиции президент также объявил и о ряде новых мер социальной поддержки населения: для сотрудников ОПК, участников боевых действий, жителей новых регионов. «Фонтанка» собрала инициативы воедино.

    Для участников боевых действий на Украине


    Создание специального фонда, в задачи которого будет входить координация адресной помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов. Речь идет о социальной, медицинской и психологической поддержке, решении вопросов санаторно-курортного лечения и реабилитации, помощь в образовании и получении новой профессии.

    Персональный социальный работник (координатор) будет закреплен за каждым ветераном и семьей погибшего бойца.

    Участники боевых действий, в том числе и добровольцы, получат право не реже чем раз в полгода уходить в регулярный отпуск длительностью не менее 2 недель. В этот срок не засчитывается время на дорогу, которое требуется бойцу, чтобы добраться до дома.


    Для жителей новых регионов России

    В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жителям, в чьих семьях начиная с 2007 года родились дети, будут предоставлять материнский капитал.

    Для сотрудников ОПК


    Работники оборонно-промышленного комплекса могут на льготных условиях арендовать жилье https://www.fontanka.ru/2023/02/21/72078401/. Значительную долю стоимости аренды будет платить государство. Строительство такого жилья начнется в первую очередь в городах, где есть крупные центры производства в сфере ОПК.

    Для всех граждан


    Социальный налоговый вычет с платы за образование детей в России будет увеличен с 50 до 110 тысяч рублей. Кроме того, налоговый вычет за лечение, покупку лекарств и образование граждан вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

    Программа бесплатной газификации для граждан станет бессрочной. Кроме того, программу расширят на объекты социнфраструктуры: школы, детсады, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.

    Для добровольных пенсионных накоплений будет установлена сумма страхового покрытия в 2,8 млн рублей, что в два раза больше суммы для банковских вкладов. То есть возврат этой суммы будет гарантирован государством.

    Фото: kremlin.ru

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