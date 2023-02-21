Путин предложил застраховать добровольные пенсионные накопления россиян

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести для добровольных пенсионных накоплений россиян страховую гарантию. Во время послания Федеральному собранию 21 февраля он уточнил, что речь идет о суммах размером до 2,8 млн рублей.



«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе сохранения банковских вкладов», — заявил Путин. Он напомнил, что государством застрахованы вклады до 1 млн 400 тысяч. Для пенсионных накоплений Путин предложил эту сумму удвоить.

