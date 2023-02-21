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    Путин выступил с посланием

    Путин предложил застраховать добровольные пенсионные накопления россиян

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    Президент РФ Владимир Путин предложил ввести для добровольных пенсионных накоплений россиян страховую гарантию. Во время послания Федеральному собранию 21 февраля он уточнил, что речь идет о суммах размером до 2,8 млн рублей.

    «Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе сохранения банковских вкладов», — заявил Путин. Он напомнил, что государством застрахованы вклады до 1 млн 400 тысяч. Для пенсионных накоплений Путин предложил эту сумму удвоить.

    По словам главы государства, вложения россиян в другие долгосрочные инвестиционные инструменты тоже нуждаются в защите, в том числе — от возможного банкротства финансовых посредников.

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