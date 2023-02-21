Закрытая ванна без огня. СК Петербурга выяснил, как школьница могла отравиться угарным газом

Следственный отдел Кировского района Петербурга оперативно установил причину, по которой школьница на улице Зайцева получила отравление угарным газом.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 21 февраля, следователи осмотрели квартиру, где нашли девочку без сознания, и нашли нарушения в установке и эксплуатации газового оборудования. Колонку, а также все документы на нее, изъяли.



Назначена техническая экспертиза оборудования и системы вентиляции. Они должны установить, как в ванной скопилось большое количество угарного газа.

