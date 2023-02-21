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    Закрытая ванна без огня. СК Петербурга выяснил, как школьница могла отравиться угарным газом

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    Следственный отдел Кировского района Петербурга оперативно установил причину, по которой школьница на улице Зайцева получила отравление угарным газом.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 21 февраля, следователи осмотрели квартиру, где нашли девочку без сознания, и нашли нарушения в установке и эксплуатации газового оборудования. Колонку, а также все документы на нее, изъяли.

    Назначена техническая экспертиза оборудования и системы вентиляции. Они должны установить, как в ванной скопилось большое количество угарного газа.

    Шестиклассницу увезли 20 февраля из квартиры на улице Зайцева в больницу с отравлением угарным газом. Изначально её состояние оценивалось, как тяжелое. На данным момент, уточняет СК, состояние её здоровья удовлетворительное. Её уже перевели из реанимации на отделение.

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