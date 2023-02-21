Школьницу в Петербурге увезли с отравлением угарным газом из квартиры, которая не горела

Полиция и следственный комитет Кировского района Петербурга устанавливают обстоятельства отравления шестиклассницы.
Скорую в квартиру на улице Зайцева вызвали накануне около половины двенадцатого ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 февраля. Медики увезли в больницу в тяжелом состоянии 12-летнюю девочку. Её мама рассказала, что ребенку стало плохо в ванной.
По предварительной информации, врачи диагностировали, что девочка получила отравление угарным газом.
Суицидальных мыслей ребенок не высказывал.