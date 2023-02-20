Пассажир умер в автобусе на Крестовском острове

Курсирующий между Балтийским вокзалом и автостанцией «Крестовский остров» автобус привёз на конечную мертвеца. По предварительным данным, мужчине стало плохо во время поездки, но со стороны казалось, что его сморил сон.



Медиков на Крестовский проспект, 25, вызвали накануне в начале одиннадцатого часа вечера, сообщил «Фонтанке» представитель АО «Третий парк» 20 февраля. Это конечная остановка автобуса №10, где в салоне остался единственный пассажир.

Предположение о том, что мужчина уснул, не оправдалось. Водитель не смог его разбудить, приехавшая бригада скорой констатировала смерть.