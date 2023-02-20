    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Облачно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    749мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.76eur79.61

    Лопнувшее колесо самосвала пустило трещину по лобовому стеклу соседней машины на КАД

    3554
    7 комментариев

    Кирилл

    Легковому автомобилю на кольцевой автодороге Петербурга досталось от соседнего большегруза даже без касания. Водитель поделился видео, как ударная волна от колеса ощущалась внутри машины и какие были последствия.

    Инцидент произошел в 11:57 20 февраля на внешнем кольце КАД, в полутора километрах от «МЕГИ Парнас», рассказал Кирилл. Он следовал по крайней левой полосе, в соседнем ряду ехал самосвал. Когда автомобилист опережал большегруз, у того лопнуло колесо. От ударной волны у легковой треснуло лобовое — на записи видно, как дергается видеорегистратор и на целом стекле появляется несколько трещин.

    «Ждем ДПС, посмотрим, что скажут», — добавил водитель пострадавшей машины у себя в соцсетях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП с грузовикомКАДПетербургВзорвалось колесоДТП на КАД
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close