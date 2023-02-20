Лопнувшее колесо самосвала пустило трещину по лобовому стеклу соседней машины на КАД

Легковому автомобилю на кольцевой автодороге Петербурга досталось от соседнего большегруза даже без касания. Водитель поделился видео, как ударная волна от колеса ощущалась внутри машины и какие были последствия.

Инцидент произошел в 11:57 20 февраля на внешнем кольце КАД, в полутора километрах от «МЕГИ Парнас», рассказал Кирилл. Он следовал по крайней левой полосе, в соседнем ряду ехал самосвал. Когда автомобилист опережал большегруз, у того лопнуло колесо. От ударной волны у легковой треснуло лобовое — на записи видно, как дергается видеорегистратор и на целом стекле появляется несколько трещин.