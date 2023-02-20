В центре Петербурга с кулаками набросились на полицейского. Бастрыкин поручил возбудить дело

Задержание нетрезвого возмутителя спокойствия в Адмиралтейском районе Петербурга рискует обернуться уголовным делом о нападении на полицейского. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже ждёт доклад.



О поручении Бастрыкина возбудить дело 20 февраля сообщает СКР. Состав увидели на кадрах, опубликованных в соцсетях в ночь на понедельник. Судя по видео, двое сотрудников правоохранительных органов вмешались в спор беспокойной компании у метро «Сенная площадь».



Один из участников в ответ замахнулся кулаком, уронил противника в форме на землю и нанёс удар ногой. Мужчина задержан. По предварительным данным, он был нетрезв.

