    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    751мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.76eur79.61

    В центре Петербурга с кулаками набросились на полицейского. Бастрыкин поручил возбудить дело

    3854
    1 комментарий

    Задержание нетрезвого возмутителя спокойствия в Адмиралтейском районе Петербурга рискует обернуться уголовным делом о нападении на полицейского. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже ждёт доклад.

    О поручении Бастрыкина возбудить дело 20 февраля сообщает СКР. Состав увидели на кадрах, опубликованных в соцсетях в ночь на понедельник. Судя по видео, двое сотрудников правоохранительных органов вмешались в спор беспокойной компании у метро «Сенная площадь».

    Один из участников в ответ замахнулся кулаком, уронил противника в форме на землю и нанёс удар ногой. Мужчина задержан. По предварительным данным, он был нетрезв.

    Председатель Следственного комитета ждёт доклад. «Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МетроСтрельба
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close