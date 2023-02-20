Ожидается и редкое природное явление. Главный синоптик Петербурга дал морозный прогноз на короткую рабочую неделю

Предстоящая короткая рабочая неделя будет морозной. Осадков будет мало, но проявится редкое петербургское природное явление — солнце. Об этом 20 февраля рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Доброго морозного утра. В центре Санкт-Петербурга до –10...–12 градусов, по окраинам до –14…–16 градусов. Еще и антициклон не пришёл, а только прояснения образовались, сразу подморозило прилично. Надо отметить эту короткую рабочую неделю, она будет морозной и больше похожа на погоду в новогодние каникулы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
По словам Колесова, морозная погода продержится в Петербурге до прихода следующего циклона, который ожидается с 23 по 24 февраля. В морозные дни ожидается очень мало осадков, но зато должно появляться солнце — особенно к середине недели.
«Ночные часы в Санкт-Петербурге понижение и до –10…–15 градусов, в окрестностях еще ниже — до –15….–20 градусов, днем градусов –5…–7, но максимально и только в середине дня», — добавил синоптик.
После прихода циклона потеплеет до 0…–5 градусов. Главный синоптик Петербурга посоветовал замерзающим надеяться на вторую половину недели.