Ожидается и редкое природное явление. Главный синоптик Петербурга дал морозный прогноз на короткую рабочую неделю

Предстоящая короткая рабочая неделя будет морозной. Осадков будет мало, но проявится редкое петербургское природное явление — солнце. Об этом 20 февраля рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Доброго морозного утра. В центре Санкт-Петербурга до –10...–12 градусов, по окраинам до –14…–16 градусов. Еще и антициклон не пришёл, а только прояснения образовались, сразу подморозило прилично. Надо отметить эту короткую рабочую неделю, она будет морозной и больше похожа на погоду в новогодние каникулы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.