Дрались, стреляли — бог знает почему. В центре Петербурга у кафе сцепились два родственника

Полиция искала драку со стрельбой в центре Петербурга у кафе, нашли только побитого.



Заявка через 112 поступила в МВД накануне около 0:40, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 февраля. Наряд оперативно прибыл к кафе на Гончарной улице, 5. Там полицейские застали 37-летнего избитого мужчину. У него изъяли травматический пистолет.



По пути в Мариинскую больницу пострадавший пояснил, что был с родственником в кафе, выпили много и по какой-то причине поругались. Дело дошло до рукоприкладства рядом с заведением. Мужчина также не отрицал, что стрелял. Но уверял, что только вверх и только для того, чтобы оружием против него не воспользовался никто другой.

