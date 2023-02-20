    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    751мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.76eur79.61

    Дрались, стреляли — бог знает почему. В центре Петербурга у кафе сцепились два родственника

    1036
    обсудить

    Полиция искала драку со стрельбой в центре Петербурга у кафе, нашли только побитого.

    Заявка через 112 поступила в МВД накануне около 0:40, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 февраля. Наряд оперативно прибыл к кафе на Гончарной улице, 5. Там полицейские застали 37-летнего избитого мужчину. У него изъяли травматический пистолет.

    По пути в Мариинскую больницу пострадавший пояснил, что был с родственником в кафе, выпили много и по какой-то причине поругались. Дело дошло до рукоприкладства рядом с заведением. Мужчина также не отрицал, что стрелял. Но уверял, что только вверх и только для того, чтобы оружием против него не воспользовался никто другой.

    Ближе к обеду в квартире на Замшиной улице опросили и второго участника конфликта — 49-летнего петербуржца. Он признал, что конфликт был, но вспомнить его причину не смог. Говорит, что был слишком пьян для этого.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    За выходные это не первый конфликт с дракой в заведении. Большим масштабом участников «прославился» инцидент в ресторане «Гамма», о котором подробно писала «Фонтанка».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДракаПострадавшийСтрельба
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close