Дрались, стреляли — бог знает почему. В центре Петербурга у кафе сцепились два родственника

Полиция искала драку со стрельбой в центре Петербурга у кафе, нашли только побитого.
Заявка через 112 поступила в МВД накануне около 0:40, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 февраля. Наряд оперативно прибыл к кафе на Гончарной улице, 5. Там полицейские застали 37-летнего избитого мужчину. У него изъяли травматический пистолет.
По пути в Мариинскую больницу пострадавший пояснил, что был с родственником в кафе, выпили много и по какой-то причине поругались. Дело дошло до рукоприкладства рядом с заведением. Мужчина также не отрицал, что стрелял. Но уверял, что только вверх и только для того, чтобы оружием против него не воспользовался никто другой.
Ближе к обеду в квартире на Замшиной улице опросили и второго участника конфликта — 49-летнего петербуржца. Он признал, что конфликт был, но вспомнить его причину не смог. Говорит, что был слишком пьян для этого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
За выходные это не первый конфликт с дракой в заведении. Большим масштабом участников «прославился» инцидент в ресторане «Гамма», о котором подробно писала «Фонтанка».