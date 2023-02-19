Ковид в Петербурге летит вверх, несмотря на выходные

Коронавирус в Петербурге продолжает рост. С каждым днём показатель заболеваемости всё выше, даже в выходные.



Как сообщает оперштаб 19 февраля, за минувшие сутки в городе зафиксировано 1 508 новых случаев COVID-19 (накануне 1 420) и шесть смертей (накануне четыре). В России 14 233 новых заболевших (накануне 15 318) и 36 вчера (накануне столько же).



Госпитализация снизилась, как обычно бывает в выходные: в Петербурге со 101 до 68, в России — с 1 504 до 799. В Москве и заболевших, и госпитализированных, и умерших больше, чем в Северной столице, — 2 547, 104 и 11 соответственно.

