    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    744мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    COVID-19

    Ковид в Петербурге летит вверх, несмотря на выходные

    6568
    9 комментариев

    Коронавирус в Петербурге продолжает рост. С каждым днём показатель заболеваемости всё выше, даже в выходные.

    Как сообщает оперштаб 19 февраля, за минувшие сутки в городе зафиксировано 1 508 новых случаев COVID-19 (накануне 1 420) и шесть смертей (накануне четыре). В России 14 233 новых заболевших (накануне 15 318) и 36 вчера (накануне столько же).

    Госпитализация снизилась, как обычно бывает в выходные: в Петербурге со 101 до 68, в России — с 1 504 до 799. В Москве и заболевших, и госпитализированных, и умерших больше, чем в Северной столице, — 2 547, 104 и 11 соответственно.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    COVID-19Статистика коронавирусаКоронавирусКовид
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close