Самоубийство в Дефансе вызвало панику во всем районе Парижа и полицейскую операцию

Тело погибшего возле супермаркета шокировало посетителей торгового комплекса в Париже, расположенного в районе модных новостроек Дефанс, известном как деловой центр Европы. Ранее человека видели в том же торговом комплексе несколькими этажами выше. О чрезвычайном происшествии в субботу, 18 февраля, сообщает издание Le Parisien.
Инцидент вызвал переполох. Услышав громкий звук, люди побежали, за ними последовали остальные и, судя по видеозаписям из французской столицы, в панике бежал весь район, шли слухи о стрельбе, но они, по первой информации, не подтвердились.
Полиция отреагировала, занявшись «устранением сомнений». Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в соцсетях написал, что в Дефансе проходит «полицейская операция» и на место по его просьбе отправится префект полиции. В префектуре гражданам порекомендовали не заходить в район ЧП.