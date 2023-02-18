«Не смотрю телевизор и не залипаю в соцсети». Как читать по 100 книг в год

Как здорово бы было уметь прочитывать большие книги за пару часов. Кто из нас не мечтал о такой супер-способности? Работает ли скорочтение и как без него сидеть за книгами дольше и продуктивнее, «Фонтанка» разбиралась вместе с книголюбами — литературными блогерами и петербуржцами, которые читают за год больше 100 томов.



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О скорочтении давно ходят легенды. Говорят, что Сталин умел прочитывать по несколько книг в день, а Максим Горький знакомился с содержанием журналов, быстро скользя по страницам глазами. Но правда ли они понимали и запоминали при этом прочитанное — большой вопрос.



Что такое скорочтение Считается, что в среднем взрослый человек прочитывает за минуту от 100 до 140 слов. Соответственно, под скорочтением или быстрым чтением подразумевают умение человека осваивать тексты в несколько раз быстрее.

Само собой, для такого восприятия написанного приходится прибегать к определенным техникам: не вчитываться, а лишь просматривать текст, не проговаривать слова про себя, усиленно концентрировать внимание на книге.



Одним из первых популяризаторов скорочтения считается американская учительница Эвелин Вуд. В 1950-х ей удалось построить бизнес на обучении людей технике, которая, по ее словам, позволяла им прочитывать до нескольких тысяч слов в минуту. Позже обучать скорочтению начали и другие люди — сегодня в интернете можно найти десятки связанных с получением этих навыков курсов и приложений.

Мифы и реальность Несмотря на большой интерес к скорочтению, эффективность техники Эвелин Вуд не была подтверждена научно. Более того, в 2016 году ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что увеличить скорость знакомства с текстом до 500–750 слов в минуту, не потеряв при этом способность его понимать, невозможно — ни с биологической, ни с психологической точки зрения.



По мнению литературного обозревателя «Фонтанки» и автора книжного блога Елены Кузнецовой, у скорочтения есть право на жизнь, но применительно лишь к определенным текстам. То есть, можно бегло ознакомиться с научной статьей или новостной сводкой, но с художественным произведением — вряд ли.

К тому же много читать некоторым петербуржцам удается и без замысловатой техники. Петербурженка Эльвира Ибрагимова за год осваивает от 100 до 800 книг, отмечая каждую в специальном трекере. Секрет ее успеха прост: она читает ежедневно. В среднем — по два часа, но иногда и по восемь.



Другой фанатке чтения — Юлии — ежегодно удается справиться не меньше, чем с 270 книгами. Девушка руководствуется тем же принципом: читает каждый день в обычном ритме и вдобавок ежедневно час-полтора тратит на прослушивание аудиокниг.

Так всё-таки: как читать больше? Главный секрет умения читать много — в мотивации. Тем, кому ее не достает, книжные блогеры советуют придерживаться следующих правил:

Замените чтением время, которое проводите в соцсетях или у телевизора В сутках всего 24 часа, так что если хотите читать больше, придется отказаться от каких-то других занятий. Или совмещать их с книгами.



«Секрет в том, что я не смотрю телевизор и не слишком часто залипаю в сети, а механические действия легко сочетаю с чтением, — продолжает Юлия. — Много слушаю — когда гуляю, плаваю в бассейне или в море, когда еду в машине, когда мою посуду или делаю уборку. В остальном, я читаю примерно столько же, сколько обычные люди — обычно вечером и в любое свободное время».

Не привязывайтесь к любимому креслу — читайте всегда и везде Вы можете с удовольствием проводить вечер за книгой в любимом кресле с чашкой чая, завернувшись в плед. Но попробуйте читать и в моменты, когда с книгой не так удобно, хотя возможность поглощать буквы есть.



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«Я читаю в любых обстоятельствах, мне для этого не нужны красивые абажуры или удобное кресло. Если книга интересная, то я буду читать ее даже в трясущемся автомобиле, тесном кресле самолета, стоя в очереди», — говорит книжный блогер Полина Парс.

Держите перед глазами план книг, которые по-настоящему хотите прочитать «Если какие-то заголовки и имена авторов вызывают неимоверный интерес — почему бы и не держать их перед глазами, дразня читательский аппетит?» — отмечает литературный обозреватель Елена Кузнецова.



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Купите интересные вам бумажные книги и поставьте их на полку перед глазами или заранее скачайте их электронные версии. Смотря на список, вы будете стремиться прочитать уже начатую книгу быстрее, чтобы поскорее добраться до новых.

Не читайте книги ради количества В том, чтобы бросить себе вызов и поставить цель прочитать 100 книг в год, в целом, нет ничего такого, говорит Елена Кузнецова. «Но ставить такую «количественную» цель лично мне кажется достигаторством и формализмом. Ты как будто читаешь для галочки, а не для того, чтобы наслаждаться процессом», — продолжает она.



В результате чтение может превратиться в механический процесс, не приносящий никакого удовольствия. «Я видела в различных социальных сетях все эти «прочитала 90 книг за день» — и на мой личный взгляд, это бравада, которая совершенно пуста в основе, — считает книжный блогер Полина Парс. — Поэтому я за то, чтобы количество прочитанных книг не превращалось в цифры — пускай они будут превращаться в опыт и знания».



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Но что насчет эффективности — как запомнить прочитанное? Количество прочитанных книг — еще полбеды. Но вот как читать много и при этом выжимать из прочитанного максимум — не только понимать смысл, но и запоминать содержание? Как ни парадоксально, в этом на помощь придут некоторые составляющие техники скорочтения.



Повысьте уровень концентрации с помощью включения таймера Полина Парс советует читать так: устраиваетесь с книгой поудобнее, засекаете час или полтора, которые вы действительно готовы потратить на чтение, включаете таймер и не отвлекайтесь ни на что, пока не услышите сигнал. Даже на телефон, чтобы посмотреть время. Так вы постепенно приучитесь погружаться в книгу глубоко и думать только о ней.

Развивайте в себе навыки периферийного чтения — с помощью таблиц Шульте или визуальных упражнений С помощью периферийного чтения — способа скольжения глазами по строкам текста, при котором вы мысленно не проговариваете каждое слово про себя, — можно читать быстрее. Хоть так вам будет сложнее запомнить содержание. Эта техника подходит для освежения в памяти уже знакомых вам текстов или знакомства с книгами в стиле нон-фикшн.



Периферийному чтению обычно учатся по таблицам Шульте. Они состоят из набора случайных чисел (к примеру, от 1 до 25), и во время тренировки вам нужно будет как можно быстрее найти их все в порядке возрастания, почти не двигая глазами. В идеале — смотреть только в центр таблицы.

Есть и другие тренажеры — запоминалки шестизначных чисел и пар слов на скорости, упражнения, связанные с увеличением поля зрения. Все их можно найти в интернете или в магазинах приложений для смартфонов. Если будете практиковаться каждый день, сами увидите, как научитесь внимательнее и быстрее читать.

Улучшайте память с помощью заучивания стихотворений Способность запоминать содержание книг зависит от нашей памяти. Чтобы улучшить эти навыки, попробуйте заучивать по одному-два стихотворения в неделю, — такие, которые вам будет приятно запомнить наизусть. Или же воспользуйтесь упражнениями на память: запоминайте и воспроизводите узоры, цифры и фигуры в специальных таблицах. Таких задачек много в интернете.



При чтении используйте маркеры, выделители и закладки Не просто читайте книгу, а работайте с ней. Встретив интересный или новый для вас факт, вы можете выделить его с помощью карандаша или маркера. Если хотите лучше понять художественную книгу, попробуйте использовать стикеры разных цветов, чтобы отметить фрагменты с участием того или иного персонажа либо заинтересовавшие вас детали.



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Исследования показывают, что само по себе выделение текста маркером не улучшает способность читателя запомнить информацию. Так люди усваивают отрывочные факты, а не общую идею и связи между ними. Поэтому будьте активным читателем: не просто подчеркивайте интересные места, а оставляйте на полях, стикерах или в читательском дневнике мысли. Когда дочитаете книгу, сможете к ним вернуться и сравнить свои ощущения. «Очень здорово и самому о книге что-то написать — это хорошо структурирует мысли и помогает выделить главное», — подсказывает Елена Кузнецова.



Будьте любознательны — ищите дополнительную информацию сами Согласно исследованию американских ученых, лучше всего мы запоминаем ту информацию, которую нашли самостоятельно, приложив дополнительные усилия. Так мы сами выстраиваем в голове причинно-следственные связи и, как следствие, воспринимаем прочитанное гораздо активнее.

Так что если встретите в книге незнакомое слово, подчеркните его, а когда закончите читать, поищите значение в словаре. Ну и вообще полезно искать дополнительную информацию (в том числе иллюстрации и видеоролики) о любых новых и интересных для вас фактах из книги. «Вам действительно стоит приложить какие-то усилия и запомнить сам процесс попытки найти истину», — говорит Полина Парс.

Не садитесь за сложную книгу, если устали Чтению любой книги нужны свое время и место. После тяжелого рабочего дня вам вряд ли удастся погрузиться в «Улисса» Джеймса Джойса. Если хотите его прочитать, лучше отложите до выходных или отпуска.



«Во-первых, есть художественные тексты попроще. Во-вторых, удобным переходным вариантом для чтения после работы может стать документальный нон-фикшн», — говорит Елена Кузнецова. По мнению эксперта, переключиться на чтение художественной литературы после работы помогают аудиокниги. Можно, к примеру, отправиться на часовую пешую прогулку с наушниками. «Для меня именно это стало спасительной фишкой, когда я возвращалась к Марселю Прусту. Мне было довольно сложно его прочитать — несколько раз над ним засыпала. Начала слушать аудиокнигу, и это помогло втянуться в текст. Только после этого я стала воспринимать его глазами», — делится Елена Кузнецова.

Вступайте в книжные клубы и обсуждайте прочитанное Хоть чтение — это интимный процесс, погрузиться в него проще, когда вокруг вас есть сообщество единомышленников. «Самый лучший способ извлечь максимум из книги — обсудить ее с другими. Это могут быть и читательские форумы, и чтение рецензий, и книжные клубы», — отмечает эксперт.



В Петербурге, к примеру, книжный клуб есть при библиотеке имени Лермонтова — его участники встречаются раз в месяц и обсуждают заранее выбранную книгу. При библиотеке имени братьев Стругацких работает клуб «Петрова сходит с ума», где тоже устраивают ежемесячные очные встречи. Есть и клубы, участники которых общаются онлайн — например, в сообществе «Книжные бобры». Наконец, не забывайте, что существуют специальные форумы и соцсети для книголюбов.

