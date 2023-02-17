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    Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать переговоры

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    России и Украине необходимо прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам. Об этом 17 февраля заявил представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

    Он уточнил, что также переговоры нужны между Россией и западными странами.

    «США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией [за стол переговоров], чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности», — сказал представитель Китая.

    Также Цзюнь добавил, что страны должны обсудить, как создать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности.

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    КитайРоссияУкраинаПереговорыЗападные страныПрекращение огня
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