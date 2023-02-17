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    Весенняя терапия от Ботанического сада: выставка сирени, тюльпанов и первоцветов

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    С 18 февраля по 12 марта в павильоне «Зеленый домик» пройдет традиционная весенняя выставка Ботсада: вы увидите цветущую сирень (обещают более пятидесяти цветущих кустов), тюльпаны, первоцветы.

    Фото: Ксения Потеева
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    Сможете сделать фото в тематической весенней фотозоне. Цветущие кусты «Сиреневой терапии» дополнят работы художников в стиле ботанической живописи и авторская вышивка шелковыми лентами. Павильон будет работать в 10 до 17 часов (кассы — до 16:30), также в дни работы выставки вы сможете за дополнительную плату попасть на мастер-классы, анонсы — на странице мероприятия.

    18 и 19, а также 23–26 февраля и 4–8, а затем 11–12 марта выставка входит в программу фестиваля «Оттепель чувств». Кроме цветов в павильоне, в дни фестиваля по общему билету вы сможете прогуляться по оранжерейному маршруту, полюбоваться японскими камелиями и ранними сортами азалий.

    В Ботаническом музее тоже обещают весеннее обновление: впервые откроется экспозиция «Растительность Санкт-Петербурга и Ленинградской области», еще после перерыва откроется раздел «Палеоботаника». Традиционно в программе фестиваля много мастер-классов и квестов для детей и взрослых, подробности — в соцсетях Ботсада.

    Выставка «Сиреневая терапия» пройдет в павильоне «Зеленый домик» с 18 февраля по 12 марта 2023. 18–19 и 23–26 февраля, 4–8 и 11–12 марта она входит в программу фестиваля «Оттепель чувств».

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    Анастасия Семенович

    Фото: Ксения Потеева

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