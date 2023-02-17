Весенняя терапия от Ботанического сада: выставка сирени, тюльпанов и первоцветов

С 18 февраля по 12 марта в павильоне «Зеленый домик» пройдет традиционная весенняя выставка Ботсада: вы увидите цветущую сирень (обещают более пятидесяти цветущих кустов), тюльпаны, первоцветы.

Сможете сделать фото в тематической весенней фотозоне. Цветущие кусты «Сиреневой терапии» дополнят работы художников в стиле ботанической живописи и авторская вышивка шелковыми лентами. Павильон будет работать в 10 до 17 часов (кассы — до 16:30), также в дни работы выставки вы сможете за дополнительную плату попасть на мастер-классы, анонсы — на странице мероприятия.

18 и 19, а также 23–26 февраля и 4–8, а затем 11–12 марта выставка входит в программу фестиваля «Оттепель чувств». Кроме цветов в павильоне, в дни фестиваля по общему билету вы сможете прогуляться по оранжерейному маршруту, полюбоваться японскими камелиями и ранними сортами азалий.



В Ботаническом музее тоже обещают весеннее обновление: впервые откроется экспозиция «Растительность Санкт-Петербурга и Ленинградской области», еще после перерыва откроется раздел «Палеоботаника». Традиционно в программе фестиваля много мастер-классов и квестов для детей и взрослых, подробности — в соцсетях Ботсада.

