По жалобе активистов суд исключил мусорный завод НЭО из терсхемы Ленобласти

Региональный оператор по обращению с отходами Петербурга лишился площадки для строительства завода по обращению с отходами в Ленобласти. Жители нашли ошибку в иерархии документов.



Апелляционный суд 16 февраля постановил исключить из территориальной схемы по обращению с отходами Ленинградской области площадку под строительство мусороперерабатывающего завода городского регоператора НЭО неподалеку от деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленобласти. Иск подавали местные жители — активисты. В первой инстанции они проиграли, но пошли дальше. Ответчиком был областной комитет по обращению с отходами. Но по сути претерпевшим является городской регоператор НЭО.

