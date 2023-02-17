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    По жалобе активистов суд исключил мусорный завод НЭО из терсхемы Ленобласти

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    Региональный оператор по обращению с отходами Петербурга лишился площадки для строительства завода по обращению с отходами в Ленобласти. Жители нашли ошибку в иерархии документов.

    Апелляционный суд 16 февраля постановил исключить из территориальной схемы по обращению с отходами Ленинградской области площадку под строительство мусороперерабатывающего завода городского регоператора НЭО неподалеку от деревни Оржицы в Ломоносовском районе Ленобласти. Иск подавали местные жители — активисты. В первой инстанции они проиграли, но пошли дальше. Ответчиком был областной комитет по обращению с отходами. Но по сути претерпевшим является городской регоператор НЭО.

    Истцы обратили внимание, что объекта нет в схеме территориального планирования Ленобласти. Образно, это генплан региона. Значит, и в терсхеме по обращению с отходами (по иерархии документ ниже) его быть не должно.

    Завод планировалось построить в километре от Оржиц на 55 гектарах, мощность — 300 тысяч тонн в год. Селянам это пришлось крайне не по душе. Они вышли на митинги, отправили ходоков к Путину и предупредили председателя совета директоров «Интер РАО» Игоря Сечина и гендиректора Бориса Ковальчука («Интер РАО» — соучредитель НЭО).

    История, возможно, не окончена. Есть вариант, при котором площадка будет возвращена в терсхему. Для этого нужно провести изыскания и включить объект в генплан Ленобласти. Дальше предсказуемо — суды.

    Всего же у НЭО в планах построить пять мусороперерабатывающих заводов. Два из них — в Петербурге. В конце года была запущена первая очередь площадки на Волхонке, второй завод должен разместиться в Левашово, у рекультивируемого полигона Новоселки. Остальные три — в Ленобласти, но там проекты столкнулись с сопротивлением местных жителей, которые обращаются в суды. Подробнее читайте в материале 47news.ru «Активисты снесли мусорный завод НЭО. Эта песня будет вечной».

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