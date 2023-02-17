Генпрокуратуру попросили проверить компании по доставке еды после массового отравления в Ростове-на-Дону

Обращение в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить работу сетей, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России, направила организация «Общественная потребительская инициатива». Речь идет о Good Food, Level Kitchen, Grow Food, Justfood, «Вкусмил», My Food.
Организация обращает внимание на факт массового пищевого отравления, произошедшего 15 февраля в Ростове-на-Дону. Виновником, как говорится в тексте, стала компания Good Food, бизнес которой построен на основе франчайзинга, позволяющего множеству отдельных ИП и ООО осуществлять деятельность под одним популярным брендом, приводит обращение 17 февраля ТАСС со ссылкой на «Известия».
Общественники полагают, что такая ситуация сложилась в условиях моратория на внеплановые проверки, из-за чего предприниматели перестали беспокоиться по поводу соответствия своего бизнеса санитарно-гигиеническим, пожарно-техническим и прочим обязательным требованиям.
В Ростове-на-Дону адепты здорового образа жизни, заказавшие наборы готовой еды в компании, производящей правильное питание, получили острый гастроэнтерит.
Как сообщил СК, потерпевшими по уголовному делу о производстве и сбыте небезопасной продукции признаны более 70 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, все они схватили кишечную инфекцию, заказав еду торговой марки Good Food, которую в городе реализует ИП