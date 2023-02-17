Генпрокуратуру попросили проверить компании по доставке еды после массового отравления в Ростове-на-Дону

Обращение в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить работу сетей, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России, направила организация «Общественная потребительская инициатива». Речь идет о Good Food, Level Kitchen, Grow Food, Justfood, «Вкусмил», My Food.

Организация обращает внимание на факт массового пищевого отравления, произошедшего 15 февраля в Ростове-на-Дону. Виновником, как говорится в тексте, стала компания Good Food, бизнес которой построен на основе франчайзинга, позволяющего множеству отдельных ИП и ООО осуществлять деятельность под одним популярным брендом, приводит обращение 17 февраля ТАСС со ссылкой на «Известия».

