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    В Ростове-на-Дону больше 70 человек отравились едой из сервиса доставки правильного питания

    2017
    9 комментариев

    Массовое отравление произошло в Ростове-на-Дону. Адепты здорового образа жизни, заказавшие наборы готовой еды в компании, производящей правильное питание, получили острый гастроэнтерит.

    Как сообщает 16 февраля Следственный комитет России, потерпевшими по уголовному делу о производстве и сбыте небезопасной продукции признаны более 70 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, все они схватили кишечную инфекцию, заказав еду торговой марки Good Food, которую в городе реализует ИП Кухарева А.В.

    Специалисты в ходе проверки выявили нарушения, в том числе нарушение поточности технологического процесса, продовольственное сырье было без документов, подтверждающих качество и безопасность. У сотрудников не оказалось медицинских книжек.

    Работа компании была приостановлена. В офисе провели обыск, изъяли компьютеры и документы.

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