В Ростове-на-Дону больше 70 человек отравились едой из сервиса доставки правильного питания

Массовое отравление произошло в Ростове-на-Дону. Адепты здорового образа жизни, заказавшие наборы готовой еды в компании, производящей правильное питание, получили острый гастроэнтерит.



Как сообщает 16 февраля Следственный комитет России, потерпевшими по уголовному делу о производстве и сбыте небезопасной продукции признаны более 70 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, все они схватили кишечную инфекцию, заказав еду торговой марки Good Food, которую в городе реализует ИП Кухарева А.В.



Специалисты в ходе проверки выявили нарушения, в том числе нарушение поточности технологического процесса, продовольственное сырье было без документов, подтверждающих качество и безопасность. У сотрудников не оказалось медицинских книжек.

