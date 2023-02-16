В Госдуму внесен законопроект об оборотных штрафах за отсутствие системы хранения трафика

Правительство России внесло в Госдуму проект закона об оборотных штрафах для IT-компаний. Поправки в КоАП подразумевают наказание за отсутствие системы хранения трафика. Документ появился в электронной базе парламента 16 февраля.



Под новшеством подразумевается то, что ИТ-компании должны будут хранить данные пользователей: текстовые и телефонные разговоры, а также контент сообщений. Речь идет о том, что на профессиональном языке называется СОРМ — система оперативно-разыскных мероприятий.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.