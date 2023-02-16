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    В Госдуму внесен законопроект об оборотных штрафах за отсутствие системы хранения трафика

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    Правительство России внесло в Госдуму проект закона об оборотных штрафах для IT-компаний. Поправки в КоАП подразумевают наказание за отсутствие системы хранения трафика. Документ появился в электронной базе парламента 16 февраля.

    Под новшеством подразумевается то, что ИТ-компании должны будут хранить данные пользователей: текстовые и телефонные разговоры, а также контент сообщений. Речь идет о том, что на профессиональном языке называется СОРМ — система оперативно-разыскных мероприятий.

    В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

    Согласно тексту законопроекта, в случае отсутствия системы хранения данных пользователей для индивидуальных предпринимателей и компаний будут предусмотрены следующие наказания:

    • от 0,001% до 0,003% годовой выручки — при первом нарушении;
    • от 0,01% до 0,03% годовой выручки — при повторном.

    При этом штраф не может быть меньше 1 миллиона рублей. Выручка будет определяться на рынке того субъекта России, где было обнаружено правонарушение.

    «Реализация требований СОРМ направлена на обеспечение безопасности граждан и государства, борьбы с использованием телефонных звонков с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях, а также для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах террористических актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Систему оперативно-разыскных мероприятий операторы должны устанавливать на свои сети с лета 2018 года. Срок хранения информации тоже прописан: от 30 дней до 6 месяцев.

    Решение о ее внедрении вызвало технические и финансовые сложности. Операторы даже пытались повлиять на сроки ее внедрения. Тогда в дело вмешалось Минцифры, отметив, что «всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может».

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