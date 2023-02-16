Питерская «Вышка» приглашает на лекционный цикл Ивана Чечота о Царском Селе. Вход свободный

Слушатели цикла про Царское Село заодно познакомятся с новым пространством — дворцом Кочубея в Пушкине. Дворцу в этом году исполнится 110 лет, еще услышим о нем лекционные циклы от известных ученых — историка Евгения Анисимова, декана Школы гуманитарных наук и искусств ВШЭ Адриана Селина, хранителя коллекции костюма Эрмитажа Нины Тарасовой. Бесплатно. 16+

С кого и начинать цикл лекций о Царском Селе, как не с Растрелли. Иван Чечот, доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ, зав. сектором Российского института истории искусств, отмечает: и этому прославленному мастеру доводилось подвергаться критике. «Почему он «пугает» образованных иностранцев, почему его стесняются «продвинутые» соотечественники XX и XXI веков и за что его творения любят старики и дети?» — задается вопросом Иван Чечот.

Герой второй лекции (25 февраля) малоизвестен в России — архитектор и художник-неоклассик Андрей Белобородов. Он работал на князя Юсупова во дворце на Мойке, создавал проекты для Бобринского, а в 1920 году покинул Россию. Но вот сто лет спустя в Москве считают необходимым устроить выставку, посвященную Белобородову. Впервые.



Третий герой лекций (4 марта) — само Царское Село: как в нем уживались античная, итальянская и палладианская линии — и русский стиль и как это отражало различные общественно-политические идеи XVIII–XX веков.

