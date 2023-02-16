В Туле инспекторы ДПС бежали за нарушителем восемь километров по полю

В Туле инспекторы ДПС продемонстрировали отличную физическую форму, задержав нарушителя после долгой погони. Для этого пришлось пробежать восемь километров.



Накануне в дежурную часть отдельного батальона ДПС позвонил мужчина и сообщил, что в Тулу едет ВАЗ-2107 с пьяным водителем без прав. «Семерку» вскоре заметили на улице Маршала Жукова, пишет 16 февраля Myslo со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.



Водитель отказался остановиться по требованию инспектора и пустился наутек. Полицейские начали погоню, но в районе села Алешня молодой человек остановился, выскочил из «семерки» и рванул в поле.

