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    В Туле инспекторы ДПС бежали за нарушителем восемь километров по полю

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    В Туле инспекторы ДПС продемонстрировали отличную физическую форму, задержав нарушителя после долгой погони. Для этого пришлось пробежать восемь километров.

    Накануне в дежурную часть отдельного батальона ДПС позвонил мужчина и сообщил, что в Тулу едет ВАЗ-2107 с пьяным водителем без прав. «Семерку» вскоре заметили на улице Маршала Жукова, пишет 16 февраля Myslo со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

    Водитель отказался остановиться по требованию инспектора и пустился наутек. Полицейские начали погоню, но в районе села Алешня молодой человек остановился, выскочил из «семерки» и рванул в поле.

    Трое инспекторов ДПС нагнали водителя через 8 километров. Водителем оказался 18-летний юноша, который был трезвый, но только права ему не выдавалась.

    За езду без прав и страховки, выезд на встречную полосу, отказ остановиться по требованию инспектора и три проезда на красный составлены административные протоколы.

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    ТулаПогоняПогоня ГИБДДПогоня за нарушителем
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