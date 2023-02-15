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    Гендиректора «Белшины» отправили в СИЗО за продажу шин в Россию по цене ниже себестоимости

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    Генеральный директор ОАО «Белшина» — белорусского производителя автомобильных шин, в том числе для крупногабаритного транспорта, — находится в следственном изоляторе за продажу продукции предприятия российским партнерам дешевле себестоимости. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

    По словам Лукашенко, руководитель «Белшины» заключил договор с российским посредниками, по которому предприятие будет продавать им крупногабаритные шины по цене примерно на 16–20% ниже себестоимости, передает информационное агентство «БелТА». Те же, в свою очередь, перепродают товар почти на 60% дороже себестоимости, ведь после ухода с российского рынка западных поставщиков цены на эту продукцию начали расти, отметил президент Беларуси.

    «Что сделал этот генеральный директор «Белшины»: он заключает договор с какими-то российскими... Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16–20% ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России. Вези — не хочу. В убыток продает эти шины», — сказал он.

    При этом в России у компании есть свой официальный дилер, «через который можно продавать по любой цене шины». «Там, где у нас момент. Я же говорил: не было бы счастья, да несчастье помогло. Санкции. Мы можем поднять экономику «Белшины» в данном случае. И налоги вернуть, и задолженность. Предприятие может получить хорошие деньги», — отметил Лукашенко.

    Автор: Видео: Информационное агентство «БелТА» / <a href="https://youtu.be/gvjscDcYYQo" target="_blank" class="io-leave-page _">YouTube</a>

    Согласно информации с сайта ОАО «Белшина», генеральным директором компании сейчас является Андрей Бунаков.

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    Республика БеларусьШины
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