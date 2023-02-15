Гендиректора «Белшины» отправили в СИЗО за продажу шин в Россию по цене ниже себестоимости

Генеральный директор ОАО «Белшина» — белорусского производителя автомобильных шин, в том числе для крупногабаритного транспорта, — находится в следственном изоляторе за продажу продукции предприятия российским партнерам дешевле себестоимости. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.



По словам Лукашенко, руководитель «Белшины» заключил договор с российским посредниками, по которому предприятие будет продавать им крупногабаритные шины по цене примерно на 16–20% ниже себестоимости, передает информационное агентство «БелТА». Те же, в свою очередь, перепродают товар почти на 60% дороже себестоимости, ведь после ухода с российского рынка западных поставщиков цены на эту продукцию начали расти, отметил президент Беларуси.