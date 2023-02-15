«Я не поверил своим ушам». В Турции спасатели извлекли из-под завалов женщину спустя 222 часа после землетрясения

В турецком Кахраманмараше спасатели извлекли из-под завалов живую 42-летнюю женщину по имени Мелике. Спустя 222 часа после землетрясения на сама позвала на помощь. Об этом 15 февраля сообщает газета Türkiye.
Один из спасателей услышал женский зов, раздающийся из-под руин, после этого началась гонка на время. Специалисты изо всех сил старались успеть достать пострадавшую. И у них получилось. Женщину доставили в больницу, теперь ее здоровьем занимаются врачи.
Сотрудник поисково-спасательной ассоциации по имени Хасан описал журналистам свою радость. По его словам, Мелике звала на помощь.
«Я не поверил своим ушам. Когда услышал ее голос, у меня подкосились ноги. Мы сразу прекратили работы на своем месте и стали искать женщину. Мы увидели ее, она разговаривала с нами! Её силам можно позавидовать!» — рассказал Хасан.
Накануне, спустя 212 часов после землетрясения, спасатели извлекли из-под завалов 77-летнюю Фатму. Ее нашли при помощи тепловизора.
По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек. В последней республике число жертв окончательное.