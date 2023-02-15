«Я не поверил своим ушам». В Турции спасатели извлекли из-под завалов женщину спустя 222 часа после землетрясения

В турецком Кахраманмараше спасатели извлекли из-под завалов живую 42-летнюю женщину по имени Мелике. Спустя 222 часа после землетрясения на сама позвала на помощь. Об этом 15 февраля сообщает газета Türkiye.



Один из спасателей услышал женский зов, раздающийся из-под руин, после этого началась гонка на время. Специалисты изо всех сил старались успеть достать пострадавшую. И у них получилось. Женщину доставили в больницу, теперь ее здоровьем занимаются врачи.

Сотрудник поисково-спасательной ассоциации по имени Хасан описал журналистам свою радость. По его словам, Мелике звала на помощь.