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    «Я не поверил своим ушам». В Турции спасатели извлекли из-под завалов женщину спустя 222 часа после землетрясения

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    В турецком Кахраманмараше спасатели извлекли из-под завалов живую 42-летнюю женщину по имени Мелике. Спустя 222 часа после землетрясения на сама позвала на помощь. Об этом 15 февраля сообщает газета Türkiye.

    Один из спасателей услышал женский зов, раздающийся из-под руин, после этого началась гонка на время. Специалисты изо всех сил старались успеть достать пострадавшую. И у них получилось. Женщину доставили в больницу, теперь ее здоровьем занимаются врачи.

    Сотрудник поисково-спасательной ассоциации по имени Хасан описал журналистам свою радость. По его словам, Мелике звала на помощь.

    «Я не поверил своим ушам. Когда услышал ее голос, у меня подкосились ноги. Мы сразу прекратили работы на своем месте и стали искать женщину. Мы увидели ее, она разговаривала с нами! Её силам можно позавидовать!» — рассказал Хасан.

    Накануне, спустя 212 часов после землетрясения, спасатели извлекли из-под завалов 77-летнюю Фатму. Ее нашли при помощи тепловизора.

    По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек. В последней республике число жертв окончательное.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

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    Комментарии 1

    Гость15 Фев 2023 в 11:52
    Чудо!
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