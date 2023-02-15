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    Илон Маск показал нового гендиректора Twitter — собаку в свитере

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    Новый владелец Twitter Илон Маск «назначил» нового гендиректора компании и показал его подписчикам. Это собака породы сиба-ину в свитере с надписью CEO.

    Фото: Elon Musk / Twitter
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    «Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!» — заверил Маск.

    Фото: Elon Musk / Twitter
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    На фотографии видно бумаги с именем Floki (Флоки) и печатью в виде лапы. «Он идеально подходит для этой работы», — добавил Маск. Возможно, это собственный пёс бизнесмена. В сентябре 2021 года Маск завел щенка сиба-ину по кличке Флоки.

    В декабре прошлого года Илон Маск устроил в Twitter голосование, уйти ли ему с поста гендиректора соцсети, а затем объявил, что уйдёт, когда найдёт «кого-нибудь достаточно тупого» для этой должности. Телеканал CNBC сообщал, что Маск ещё до опроса начал искать нового гендиректора для Twitter.

    Фото: Elon Musk / Twitter
    Фото: Elon Musk / Twitter

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