Илон Маск показал нового гендиректора Twitter — собаку в свитере

Новый владелец Twitter Илон Маск «назначил» нового гендиректора компании и показал его подписчикам. Это собака породы сиба-ину в свитере с надписью CEO.
«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!» — заверил Маск.
На фотографии видно бумаги с именем Floki (Флоки) и печатью в виде лапы. «Он идеально подходит для этой работы», — добавил Маск. Возможно, это собственный пёс бизнесмена. В сентябре 2021 года Маск завел щенка сиба-ину по кличке Флоки.
В декабре прошлого года Илон Маск устроил в Twitter голосование, уйти ли ему с поста гендиректора соцсети, а затем объявил, что уйдёт, когда найдёт «кого-нибудь достаточно тупого» для этой должности. Телеканал CNBC сообщал, что Маск ещё до опроса начал искать нового гендиректора для Twitter.