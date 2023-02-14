Россиян, осенью застрявших в аэропорту Южной Кореи, пустили в страну

Суд Южной Кореи разрешил двоим россиянам, застрявшим в аэропорту Инчхон, покинуть терминал. Решение об отказе в предоставлении им статуса беженца отменили. Об этом 14 февраля сообщил телеканал KBS.



Пятеро россиян прилетели в Южную Корею после начала частичной мобилизации. Они обратились к местным властям с просьбой о политическом убежище, однако местное министерство юстиции им отказало. Чиновники сослались на то, что уклонение от призыва в армию не может быть основанием для предоставления статуса беженца.

В октябре трое россиян подали апелляцию на это решение, а сегодня суд признал доводы двоих из них обоснованными. Ожидается, что мужчины покинут аэропорт на этой неделе и начнут готовиться к получению статуса беженца. Третьему мужчине отказали без объяснения причин - правозащитники намерены подать ещё одну апелляцию.