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    Россиян, осенью застрявших в аэропорту Южной Кореи, пустили в страну

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    Суд Южной Кореи разрешил двоим россиянам, застрявшим в аэропорту Инчхон, покинуть терминал. Решение об отказе в предоставлении им статуса беженца отменили. Об этом 14 февраля сообщил телеканал KBS.

    Пятеро россиян прилетели в Южную Корею после начала частичной мобилизации. Они обратились к местным властям с просьбой о политическом убежище, однако местное министерство юстиции им отказало. Чиновники сослались на то, что уклонение от призыва в армию не может быть основанием для предоставления статуса беженца.

    В октябре трое россиян подали апелляцию на это решение, а сегодня суд признал доводы двоих из них обоснованными. Ожидается, что мужчины покинут аэропорт на этой неделе и начнут готовиться к получению статуса беженца. Третьему мужчине отказали без объяснения причин - правозащитники намерены подать ещё одну апелляцию.

    Ранее южнокорейские правозащитники призывали власти признать мужчин беженцами по политическим причинам.

    «Фонтанка» писала о россиянах, застрявших в Инчхоне, в начале января. Один из мужчин попал в Южную Корею после вынужденного путешествия по Монголии и Филиппинам.

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