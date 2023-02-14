Аскольд Запашный рассказал о своём друге Романе Костомарове

Дрессировщик Аскольд Запашный готов оказать своему другу фигуристу Роману Костомарову любую помощь, которая только потребуется. Об этом он рассказал MSK1.RU, интервью опубликовано 14 февраля.
«К сожалению, на данный момент никаких новостей нет. Жду, конечно, когда новости будут хорошие», — отметил Запашный.
По его словам, надо сделать всё возможное, чтобы Костомаров вернулся к нормальной жизни, «но у фигуриста она зависит от ног». Запашный вспомнил похожий случай в своём цирке. Дрессировщик Виталий Смолянец лишился ног, спасая на дороге другого человека.
«Изначально Виталий не хотел жить, но мы его поддержали морально и финансово, в результате он встал на протезы, взял в руки костыли и начал работать с хищными животными. Делает это до сих пор», — рассказал Запашный.
Однако ситуация с Костомаровым неординарная. По мнению Запашного, даже очень хорошие протезы не восстановят полную функциональность. Поэтому есть варианты другой деятельности, например преподавательской.
«Но он еще молодой мужчина, 8 февраля ему исполнилось 46 лет, и для него важно выступать самому. Здесь надо только лично с Ромой разговаривать, понимать, в каком состоянии он выйдет из этой ситуации и какие есть варианты. А мы все будем помогать ему строить новую жизнь», — резюмировал дрессировщик.
Спортсмен Роман Костомаров был госпитализирован с симптомами пневмонии в больницу в Коммунарке 10 января. Его поместили в реанимацию, где началась борьба за жизнь. Он был в медикаментозной коме, на аппарате ЭКМО. 24 января необходимость в этом отпала. В начале февраля стало известно, что врачи ампутировали обе стопы.