Аскольд Запашный рассказал о своём друге Романе Костомарове

По его словам, надо сделать всё возможное, чтобы Костомаров вернулся к нормальной жизни, «но у фигуриста она зависит от ног». Запашный вспомнил похожий случай в своём цирке. Дрессировщик Виталий Смолянец лишился ног, спасая на дороге другого человека.

«К сожалению, на данный момент никаких новостей нет. Жду, конечно, когда новости будут хорошие», — отметил Запашный.

Дрессировщик Аскольд Запашный готов оказать своему другу фигуристу Роману Костомарову любую помощь, которая только потребуется. Об этом он рассказал MSK1.RU , интервью опубликовано 14 февраля.

«Изначально Виталий не хотел жить, но мы его поддержали морально и финансово, в результате он встал на протезы, взял в руки костыли и начал работать с хищными животными. Делает это до сих пор», — рассказал Запашный.



Однако ситуация с Костомаровым неординарная. По мнению Запашного, даже очень хорошие протезы не восстановят полную функциональность. Поэтому есть варианты другой деятельности, например преподавательской.

