Российские спасатели в Турции нашли тысячи долларов в кастрюле. Из-под завалов всё ещё достают живых людей

Поисково-спасательные работы в Турции продолжаются. О необычной находке рассказывает 14 февраля телеграм-канал МЧС РФ.
При вскрытии очередного пласта завалов, бывших жилым домом, сотрудники МЧС обнаружили крупную сумму денег. Стодолларовыми купюрами была набита кастрюля. Оказалось, что там 150 тысяч долларов, их передали местной полиции под опись.
На восьмой день после землетрясения ещё находят живых людей. TRG Thaber сообщает, как в Хатае из-под обломков извлекли пожилую женщину, которая провела там 176 часов. На месте работ был её сын, он кричал «мама» и плакал от радости. В той же провинции спустя 177 часов спасли 26-летнюю женщину, а также 12-летнего мальчика спустя 182 часа, передает Anadolu.
По данным властей, к вечеру 13 февраля 369 из 1362 беспризорных детей в регионах, пострадавших от землетрясения, были идентифицированы и переданы их семьям, пишет TRG Thaber.
Погибшими в Турции числятся более 31 тысячи человек.