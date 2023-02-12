Роскосмос показал фото тектонического разлома в Турции. Посмотрите, как это выглядит с орбиты

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.



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