Роскосмос показал фото тектонического разлома в Турции. Посмотрите, как это выглядит с орбиты

Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции. Фото, сделанное космическим аппаратом «Канопус-В», опубликовано на официальной странице госкорпорации «ВКонтакте».
«Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» писала, что число погибших в результате землетрясения в Турции, по последним данным, превысило 24 тысячи.
В МЧС рассказали, что российские спасатели вытащили из-под завалов пять человек в Турции и троих — в Сирии.
О том, как работают на разборах завалов российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в нашем материале.