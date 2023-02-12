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    Роскосмос показал фото тектонического разлома в Турции. Посмотрите, как это выглядит с орбиты

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    5 комментариев

    Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции. Фото, сделанное космическим аппаратом «Канопус-В», опубликовано на официальной странице госкорпорации «ВКонтакте».

    «Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что число погибших в результате землетрясения в Турции, по последним данным, превысило 24 тысячи.

    В МЧС рассказали, что российские спасатели вытащили из-под завалов пять человек в Турции и троих — в Сирии.

    О том, как работают на разборах завалов российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в нашем материале.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.

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    Комментарии 5

    5454543536812 Фев 2023 в 14:52
    ничего удивительного. Кем бы вы себя не считали на этой земле, но человек - это писчинка. И ничего тут не решает) Вы смешны со сврими деньгами и богатствами, статусами и всем прочем перед лицом стихии. Надо всегдв помнить об этом.
    +2−2
    Zdobsi12 Фев 2023 в 14:50
    Кадастровые инженеры наверное уже в восторге от сдвигов.
    +0−0
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