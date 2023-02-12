В Петербурге московские оперативники задержали владельца фейкового интернет-магазина

Сотрудники столичного уголовного розыска приехали в Петербург за подозреваемым в мошенничестве на 13 миллионов. Жертвы его схемы живут во всех регионах России.

Как сообщает 12 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативники задержали организатора интернет-схемы. Он с пока не установленными подельниками создавал интернет-сайты. На них размещалась информация о продаже компьютеров и комплектующих по выгодным ценам. Покупателям предлагалось внести стопроцентную предоплату. После этого продавец пропадал. А деньги покупателей переводились по цепочке на банковские карты частных лиц. Вернуть их обманутые люди уже не могли.