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    В Петербурге московские оперативники задержали владельца фейкового интернет-магазина

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    5 комментариев

    Сотрудники столичного уголовного розыска приехали в Петербург за подозреваемым в мошенничестве на 13 миллионов. Жертвы его схемы живут во всех регионах России.

    Как сообщает 12 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативники задержали организатора интернет-схемы. Он с пока не установленными подельниками создавал интернет-сайты. На них размещалась информация о продаже компьютеров и комплектующих по выгодным ценам. Покупателям предлагалось внести стопроцентную предоплату. После этого продавец пропадал. А деньги покупателей переводились по цепочке на банковские карты частных лиц. Вернуть их обманутые люди уже не могли.

    Задержанный в Петербурге мужчина является также, как уточнила представитель МВД, разработчиком и администратором онлайн-магазинов. В ходе обысков у него нашли компьютеры, а также банковские карты, которые использовались для вывода денег.

    Всего в рамках уголовного дела по статье «мошенничество» рассматриваются заявления 180 пострадавших на сумму в 13 млн рублей. И жалобы продолжают поступать со всей России.

    Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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    Комментарии 5

    Leningradas_Velns12 Фев 2023 в 14:55
    Чего там, он же социально близкий. Это за ля-ля и мысли, на нары, а по воровайке, так даже не домашний арест. А там дальше, вообще, может развалится, а может условка, с отсрочкой до 2050-го года (Пригожин то приём закрыл)
    +0−0
    piterez12 Фев 2023 в 14:43
    А мошенников с керамической мозаикой, а с тёплыми полами, а с лекарствами....?
    Пока не наберётся 180 пострадавших полиция работать не будет. Хотя я знаю случай, что пострадавшей стала жена полицейского, тогда мошенники вернули ей деньги, но только ей...
    +0−0
    Гость12 Фев 2023 в 14:10
    Какие действия ему запретили? Сосем не смешно. Раньше для таких были долговые ямы. Сидишь за решеткой пока 13 миллионов не вернешь или пока не сдохнешь.
    +5−0
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