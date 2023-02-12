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    Около 40 россиян вернулись из Турции на самолёте Росатома

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    Группа из 39 граждан России, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, утром вылетела из аэропорта Аданы. Об этом сообщается 12 февраля в телеграм-канале посольства РФ в Турции.

    В диппредставительстве уточнили, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники российского посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую», добавили в посольстве.

    «Фонтанка» писала, что жертвами землетрясения в Турции, по последним данным, стали уже более 24 тысяч человек.

    О том, как работают на разборах завалов российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в нашем материале.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.

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