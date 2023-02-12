Около 40 россиян вернулись из Турции на самолёте Росатома

Группа из 39 граждан России, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, утром вылетела из аэропорта Аданы. Об этом сообщается 12 февраля в телеграм-канале посольства РФ в Турции.



В диппредставительстве уточнили, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники российского посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую», добавили в посольстве.



«Фонтанка» писала, что жертвами землетрясения в Турции, по последним данным, стали уже более 24 тысяч человек.

