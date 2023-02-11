Глазами спасателей. Посмотрите, как изменился город в Турции после землетрясения

Спасатели из петербургского ПСО «Экстремум» показали в соцсетях, как сейчас выглядит город Адыяман, один из самых пострадавших во время землетрясения на юго-востоке Турции.

Некоторые здания полностью обрушились. Узнать их теперь можно только по запоминающимся архитектурным элементам, — например, балконам, вывескам и по соседним домам, которые уцелели.