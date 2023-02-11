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    Глазами спасателей. Посмотрите, как изменился город в Турции после землетрясения

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    2 комментария

    Спасатели из петербургского ПСО «Экстремум» показали в соцсетях, как сейчас выглядит город Адыяман, один из самых пострадавших во время землетрясения на юго-востоке Турции.

    Некоторые здания полностью обрушились. Узнать их теперь можно только по запоминающимся архитектурным элементам, — например, балконам, вывескам и по соседним домам, которые уцелели.

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    Представители поисково-спасательного отряда «Экстремум» занимаются разбором завалов в Турции уже четвертый день. Группы уходят из лагеря рано утром, работают в течение дня на нескольких точках города. Некоторые возвращаются только под утро. Они разбирают завалы с помощью тяжелой техники и ищут людей с помощью собак. Иногда случаются настоящие чудеса. Ранее из-под обломков извлекли живым двухмесячного ребенка, который провел под ними 115 часов. Также живой была найдена собака и три ее щенка.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6. Погибли больше 20 тысяч человек, разборы завалов не закончены. Власти Сирии говорят о гуманитарной катастрофе.

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    Комментарии 2

    Pilat11 Фев 2023 в 18:36
    Ээээ...напомните пожалуйста, кто у нас строит Лахта Центр?
    +0−0
    Гость11 Фев 2023 в 18:36
    Самое время специалистам брать пробы бетона, арматуры и осматривать "болевые точки" рухнувших зданий. Пока образцы на склад ввиду массовости, а потом - экспертиза, суды и иски к строительным компаниям. Дабы добиться качества в будущем.
    +0−0
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