Глазами спасателей. Посмотрите, как изменился город в Турции после землетрясения

Спасатели из петербургского ПСО «Экстремум» показали в соцсетях, как сейчас выглядит город Адыяман, один из самых пострадавших во время землетрясения на юго-востоке Турции.
Некоторые здания полностью обрушились. Узнать их теперь можно только по запоминающимся архитектурным элементам, — например, балконам, вывескам и по соседним домам, которые уцелели.
Представители поисково-спасательного отряда «Экстремум» занимаются разбором завалов в Турции уже четвертый день. Группы уходят из лагеря рано утром, работают в течение дня на нескольких точках города. Некоторые возвращаются только под утро. Они разбирают завалы с помощью тяжелой техники и ищут людей с помощью собак. Иногда случаются настоящие чудеса. Ранее из-под обломков извлекли живым двухмесячного ребенка, который провел под ними 115 часов. Также живой была найдена собака и три ее щенка.