Из-под завалов спустя 115 часов извлекли живым младенца: Спасатели из Петербурга — о третьих сутках работы в Турции

В Турции из-под обломков спустя 115 часов извлекли живым двухмесячного ребенка. Такие новости приходят из города Адыяман, одного из самых пострадавших во время землетрясения на юго-востоке Турции, где сейчас находятся спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». Они рассказали, как прошли третьи сутки работы в разрушенном городе. День и ночь спасатели разбирали завалы с помощью тяжелой техники — крана и манипулятора. Алгоритм работы выглядит так: снял плиту, осмотрел, послушал, использовал технические средства осмотра, запустил собаку. Повторил все по кругу со следующим слоем завала и так — пока не сменит другая группа. Также очень выручают камеры-эндоскопы.

«Группы работают в течение дня на нескольких точках. Последняя из групп вернулась в лагерь почти в 5 утра. Встали все при этом в 7 утра. Завалов очень много, много сложных. Камерами вчера работали много, погружаясь в завалы более чем на 6 метров, если позволяла обстановка», — пишут представители отряда.



В основном петербуржцы работали в кварталах рядом с центральной улицей. На четвертый день они получили задачу проверить новые районы города на площади почти в три квадратных километра. «Ночью пришли новости о том, что в соседнем районе города из-под обломков был извлечен живым 2-месячный ребенок через 115 (!) часов, — рассказали в «Экстремуме». — До сих пор приходят сообщения, что где-то слышали живых — от местных, но вчера на соседнем участке живого слышали и спасатели. Работы по его деблокированию ведутся до сих пор».