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    Из-под завалов спустя 115 часов извлекли живым младенца: Спасатели из Петербурга — о третьих сутках работы в Турции

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    В Турции из-под обломков спустя 115 часов извлекли живым двухмесячного ребенка. Такие новости приходят из города Адыяман, одного из самых пострадавших во время землетрясения на юго-востоке Турции, где сейчас находятся спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». Они рассказали, как прошли третьи сутки работы в разрушенном городе.

    День и ночь спасатели разбирали завалы с помощью тяжелой техники — крана и манипулятора. Алгоритм работы выглядит так: снял плиту, осмотрел, послушал, использовал технические средства осмотра, запустил собаку. Повторил все по кругу со следующим слоем завала и так — пока не сменит другая группа. Также очень выручают камеры-эндоскопы.

    «Группы работают в течение дня на нескольких точках. Последняя из групп вернулась в лагерь почти в 5 утра. Встали все при этом в 7 утра. Завалов очень много, много сложных. Камерами вчера работали много, погружаясь в завалы более чем на 6 метров, если позволяла обстановка», — пишут представители отряда.

    В основном петербуржцы работали в кварталах рядом с центральной улицей. На четвертый день они получили задачу проверить новые районы города на площади почти в три квадратных километра.

    «Ночью пришли новости о том, что в соседнем районе города из-под обломков был извлечен живым 2-месячный ребенок через 115 (!) часов, — рассказали в «Экстремуме». — До сих пор приходят сообщения, что где-то слышали живых — от местных, но вчера на соседнем участке живого слышали и спасатели. Работы по его деблокированию ведутся до сих пор».

    Быт в лагере, по их словам, «налажен невероятно». К спасателям присоединилось несколько людей из Петербурга, которые сейчас живут в Турции, — знакомые «Экстремуму» по лесным поискам. Число кинологов в команде увеличилось с четырех до пяти.

    По данным местных властей, число погибших от землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек. Ранения получили более 80 тыс. человек.

    «Фонтанка» показывала, как работают в Турции спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». В Петербурге помощь для пострадавших принимает турецкое консульство.В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 и 24 землетрясения — от 5 до 6.

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    Комментарии 7

    26605452511 Фев 2023 в 12:46
    В Турции при попытке выехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК «Ренессанс» в провинции Хатай. При землетрясении 12-этажное здание мгновенно обрушилось на бок, задев рядом стоящие строения. Под обломками, по оценкам спасателей, могли оказаться до тысячи человек.

    То, что только стихия виновата в таком количестве жертв, видимо, сильное преувеличение. На многих фото разрушенные дома находятся буквально рядом с уцелевшими. Ответственность за гибель колоссального числа людей должны нести те, кто зарабатывал на их безопасности.

    Скорее всего, это не последнее задержание такого рода. Тем более, что Эрдогану нужно предъявить виновных и отдать их на растерзание толпе.
    +2−0
    26605452511 Фев 2023 в 11:52
    В Турции предполагают, что под завалами могут находиться еще в общей сложности от 90 до 120 тысяч человек.
    +0−0
    26605452511 Фев 2023 в 11:52
    Студентка Шейма погибла в результате землетрясения в Кахраманмараше. Журналисты газеты Karar нашли её старое сообщение в соцсетях, назвав его душераздирающим. Эту публикацию Шейма написала после землетрясения в Измире в ноябре 2020 года.

    «Как человек, живущий в стране, в котором происходят землетрясения, и живущий в Кахраманмараше, одной из провинций с высоким риском землетрясений, хочу попросить вас: если это место однажды постигнет судьба Элязыга или Измира, не пытается сглаживать трагедию, утверждая, что я якобы стану ангелом, или моя семья или кто-то еще. Ищите справедливости для нас», - просила она.
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