Из-под завалов спустя 115 часов извлекли живым младенца: Спасатели из Петербурга — о третьих сутках работы в Турции

В Турции из-под обломков спустя 115 часов извлекли живым двухмесячного ребенка. Такие новости приходят из города Адыяман, одного из самых пострадавших во время землетрясения на юго-востоке Турции, где сейчас находятся спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». Они рассказали, как прошли третьи сутки работы в разрушенном городе.
День и ночь спасатели разбирали завалы с помощью тяжелой техники — крана и манипулятора. Алгоритм работы выглядит так: снял плиту, осмотрел, послушал, использовал технические средства осмотра, запустил собаку. Повторил все по кругу со следующим слоем завала и так — пока не сменит другая группа. Также очень выручают камеры-эндоскопы.
«Группы работают в течение дня на нескольких точках. Последняя из групп вернулась в лагерь почти в 5 утра. Встали все при этом в 7 утра. Завалов очень много, много сложных. Камерами вчера работали много, погружаясь в завалы более чем на 6 метров, если позволяла обстановка», — пишут представители отряда.
В основном петербуржцы работали в кварталах рядом с центральной улицей. На четвертый день они получили задачу проверить новые районы города на площади почти в три квадратных километра.
«Ночью пришли новости о том, что в соседнем районе города из-под обломков был извлечен живым 2-месячный ребенок через 115 (!) часов, — рассказали в «Экстремуме». — До сих пор приходят сообщения, что где-то слышали живых — от местных, но вчера на соседнем участке живого слышали и спасатели. Работы по его деблокированию ведутся до сих пор».
Быт в лагере, по их словам, «налажен невероятно». К спасателям присоединилось несколько людей из Петербурга, которые сейчас живут в Турции, — знакомые «Экстремуму» по лесным поискам. Число кинологов в команде увеличилось с четырех до пяти.
По данным местных властей, число погибших от землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек. Ранения получили более 80 тыс. человек.