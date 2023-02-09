    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    5 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd71.58eur76.83

    Российские погранпереходы оснастят системой распознавания лиц

    1074
    4 комментария

    Автомобильные пункты пропуска через границу России оборудуют системой распознавания лиц. Закупка на 830 млн рублей появилась на портале госзакупок.

    Как следует из технического задания к закупке, размещенной 9 февраля, система должна будет идентифицировать лица водителей при въезде и выезде с пункта пропуска. Оборудование планируют установить на границе с Казахстаном («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»), Китаем («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»).

    Достоверность идентификации и верификации лица водителя, согласно заданию, должна составлять не менее 80%. Полученные изображения должны сравниваться с базой биометрических данных или отдельными контрольными списками. А также определять марку, модель, номер машины и не зависеть от погодных условий и наличия освещения.

    Завершить работы предполагается до 25 ноября 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Система распознавания лицПункты пропускаПриграничные пункты пропускаГраница России
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close