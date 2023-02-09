Российские погранпереходы оснастят системой распознавания лиц

Автомобильные пункты пропуска через границу России оборудуют системой распознавания лиц. Закупка на 830 млн рублей появилась на портале госзакупок.



Как следует из технического задания к закупке, размещенной 9 февраля, система должна будет идентифицировать лица водителей при въезде и выезде с пункта пропуска. Оборудование планируют установить на границе с Казахстаном («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»), Китаем («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»).

Достоверность идентификации и верификации лица водителя, согласно заданию, должна составлять не менее 80%. Полученные изображения должны сравниваться с базой биометрических данных или отдельными контрольными списками. А также определять марку, модель, номер машины и не зависеть от погодных условий и наличия освещения.