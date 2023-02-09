Волховский переулок перекроют на два дня для съемок фильма

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Движение в Василеостровском районе Петербурга ограничат съемки детективного фильма «Цербер». Парковку запретят уже с полуночи.
Движение перекроют:
- с 8:00 10 февраля до 23:59 11 февраля — по Волховскому переулку от Тучкова переулка до дома 4.
Остановка транспорта будет запрещена:
- с 0:00 до 8:00 10 февраля — в Волховском переулке от Тучкова переулка до дома 4 и на набережной Макарова от Среднего проспекта В. О. до Волховского переулка;
- с 0:00 часов 10 февраля до 23:59 11 февраля — в Тучковом переулке от Волховского переулка до дома 6.