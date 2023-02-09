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    Волховский переулок перекроют на два дня для съемок фильма

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    3 комментария
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Движение в Василеостровском районе Петербурга ограничат съемки детективного фильма «Цербер». Парковку запретят уже с полуночи.

    Движение перекроют:

    • с 8:00 10 февраля до 23:59 11 февраля — по Волховскому переулку от Тучкова переулка до дома 4.

    Остановка транспорта будет запрещена:

    • с 0:00 до 8:00 10 февраля — в Волховском переулке от Тучкова переулка до дома 4 и на набережной Макарова от Среднего проспекта В. О. до Волховского переулка;
    • с 0:00 часов 10 февраля до 23:59 11 февраля — в Тучковом переулке от Волховского переулка до дома 6.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии 3

    Гость09 Фев 2023 в 22:01
    Аватар 3 снимать будут
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